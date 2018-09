23. September 2018, 20:34 Uhr American Football Silber zum Abschied

Im letzten Auftritt von Cowboys-Legende Simone Dietrich unterliegt die Münchner Frauenmannschaft im Finale um die deutsche Meisterschaft den Berlin Kobras.

Von Christoph Leischwitz, Erding

Nach dem Spiel flossen Tränen bei den Munich Cowboys Ladies, aber nicht, weil sie verloren hatten. Die Spielerin mit der Nummer 55 sagte Auf Wiedersehen, noch nicht alle im Team hatten das gewusst. Simone "Simse" Dietrich gilt als Legende im Verein, sie spielt seit 1996 American Football. "Ich werde bald 40. Und ich will aufhören, bevor die Leute sagen: Die war mal gut." Und immerhin hatte die deutsche Meisterin von 2006 im letzten Spiel ihrer Karriere noch einmal die Möglichkeit bekommen, in einem Finale zu spielen. Die Frauen der Munich Cowboys waren dafür ins Städtische Stadion in Erding ausgewichen, in dem auch die Erding Bulls spielen - was an der Seitenlinie zu dem kuriosen Umstand führte, dass sich ein Bullen-Maskottchen unbehelligt zwischen Dutzenden Cowboys bewegen durfte.

"Gold hätte ich schon noch mal gerne um den Hals gehabt", sagte Dietrich nach ihrem offiziellen Karriereende. Daraus wurde dann aber doch nichts. 6:26 verloren die Cowboys Ladies gegen die Berlin Kobra Ladies, es hätte aber lange nicht so deutlich ausfallen müssen. In Berlin haben sie auch eine lebende Legende im Team, Runningback Susanne Erdmann ist immer noch für einen Großteil der Raumgewinne und Punkte zuständig. Vor dem Spiel war auch die Marschroute gewesen: Wenn wir sie stoppen können, haben wir eine realistische Chance.

Kaum ein Durchkommen: Für die Münchner Footballerinnen und ihren Quarterback Zoe Song (rechts) waren die Gäste aus Berlin in Erding eine Nummer zu groß. (Foto: Peter Roth / oh)

Das gelang der durchaus erfahrenen Abwehr um Dietrich und die Rückraumspielerin Nadine Nurasyid ganz gut, Erdmann musste zahlreiche harte Tackles einstecken, teilweise sogar mit Raumverlust verbunden. Verantwortlich für die Münchner Defensive ist als Co-Trainer Garren Holley, der am Abend zuvor als Cheftrainer mit den Männern noch in Braunschweig an der Seitenlinie gestanden hatte. Zwischen dem verlorenen Viertelfinale und dem Finale dahoam lag so gut wie gar kein Schlaf.

Trotz der guten Abwehrleistung kamen die Berlinerinnen zu Punkten, vor allem aber, weil die Cowboys selbst viele Strafen erhielten und den Ball in ungünstiger Position abgeben mussten. "Aber wir haben viele junge Spielerinnen im Team, die Nervosität hat heute eine Rolle gespielt", sagte Trainerin Sandra Lemmer nach dem Spiel. Dietrich glaubte auch, dass die geringe Spielpraxis ein Faktor für die Fehler gewesen sein könnte, "von denen wir für ein Finale einfach ein paar zu viele gemacht haben". Weil die Mainz Golden Eagles sich während der Saison vom Spielbetrieb abgemeldet hatten, waren die Cowboys nur selten in der Saison ernsthaft gefordert gewesen. So stand es zur Halbzeit 0:19, die Partie schien bereits entschieden.

Vor knapp zwei Jahren wollten sie in die zweite Liga weichen. Davon ist längst nicht mehr die Rede

Doch mit Beginn des dritten Viertels zeigte sich, dass sich die Cowboys noch nicht aufgegeben hatten. Gerade, als eine besonders starke Windböe den Sonnenschutz für die Spielerinnen am Spielfeldrand erfasste und die Zuschauer abgelenkt waren, war Münchens Runningback Annalena Goetz durchgebrochen und bis in die Endzone gelaufen - doch der Spielzug wurden wegen einer Halten-Strafe zurückgepfiffen. Wenige Minuten später wurde Julia Meier völlig freistehend in der Endzone angespielt, ließ aber den Ball fallen - die Nervosität habe auch da eine Rolle gespielt, glaubte Trainerin Lemmer.

Unterlegen wie erwartet Es reichte nur zu einem kleinen Achtungserfolg: Die Footballer der Munich Cowboys haben das Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft bei den Braunschweig Lions 14:59 verloren. Immerhin konnte der Vierte der Südstaffel aber in Führung gehen: Kai Silbermann gelang auf Pass von Quarterback Trenton Miller der erste Touchdown der Partie. Allerdings waren die Cowboys auch nur mit einem recht kleinen Kader nach Niedersachsen gereist, ein Sieg in Braunschweig galt in der ersten Playoff-Partie der Cowboys seit vier Jahren als extrem unwahrscheinlich. Nach der überraschenden Führung übernahm der aktuelle Eurobowl-Sieger dann auch erwartungsgemäß die Regie, zur Halbzeit stand es bereits 24:7 für den hohen Favoriten, der sich in der Punkterunde in der Nordstaffel nur knapp den Sieg geholt hatte. Erst als die Lions ihre zweite Garde aufs Feld schickten, verlief das Spiel halbwegs ausgeglichen - das Schlussviertel endete 7:7. Auch der letzte Touchdown der Partie war einem Passempfänger der Cowboys vorbehalten: James Okike. Für die Cowboys ist die Saison damit beendet, ebenso für das zweite bayerische Team in den Playoffs: Die Allgäu Comets verloren bei den Dresden Monarchs 19:51. cal

Statt 7:19 stand es unmittelbar danach 0:26, dank des zweiten Touchdowns der Berliner Läuferin Jessica Sonnenberg. Und selbst da hätte es noch einmal spannend werden können, wenn die Offensive ihre Chancen genutzt hätte. Letztlich reichte es nach einem kraftvollen Lauf über 55 Yards hinweg von Marei Knauthe zu Beginn des Schlussviertels zu sechs Punkten. "Der erste Touchdown hat lange gefehlt. Aber insgesamt haben wir ein gutes Spiel gemacht", sagte Lemmer. Im Kreis nach dem Spiel sagte sie dem Team: Der Erfolg ist eine Treppe. Und sehr weit oben könne man darauf ja gar nicht stehen. Noch vor knapp zwei Jahren hatte sich der Verein überlegt, das Team für die zweite Liga zu melden, ganz einfach aufgrund der fehlenden Womanpower. Davon kann jetzt keine Rede mehr sein. Lemmer findet, das Ziel für die kommende Saison müsse auch wieder Finale heißen. Der Mannschaft war während der Siegerehrung zwar Enttäuschung anzumerken, aber sie schien nicht allzu tief zu stecken. "Wir gehen jetzt schön essen", sagte die Trainerin der unterlegenen Mannschaft, "und danach gehen wir feiern."