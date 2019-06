16. Juni 2019, 18:47 Uhr American Football Münchner Vorgeschichten

Die Cowboys finden kein Mittel gegen Marburgs Angriffswucht. Durch die 29:41-Heimniederlage verlieren sie Platz vier an den Gegner und müssen um die Playoff-Teilnahme bangen.

Von Fabian Dilger

Drei von vier oder auch 75 Prozent, damit kann man schon was anfangen. 75 Prozent Handyakku klingt noch beruhigend, 75 Prozent der Arbeitswoche geschafft stimmen einen auch schon selig, und überhaupt, 75 Prozent ist nahe dran an 80 Prozent - und erfahrene Selbstoptimierer predigen, dass 80 Prozent der Qualität in den allerallermeisten Fällen ausreichen.

Nur im Sport, und deswegen auch im American Football, gilt immer die Vorgabe: 100 Prozent. Mit dementsprechend viel Grant schaute der Cheftrainer der Munich Cowboys drein, als es um die jeweiligen Viertel ging, die seine Mannschaft gegen die Marburg Mercenaries gespielt hatte. "Wir haben eine Vorgeschichte, dass wir im dritten Viertel scheiße spielen", sagte Garren Holley. Gegen Marburg holte diese Vorgeschichte die Cowboys ein, allein im dritten Viertel pinselten die Hessen den Münchner 14:0 Punkte auf die Anzeigetafel. Und das war vorentscheidend. Am Ende hieß es im direkten Duell um Platz vier 41:29 (13:17) für Marburg.

Holleys Analyse für das dritte Viertel war deswegen auf die eigene Verteidigung konzentriert: "Wir haben sie in der Offensive das Feld runtermarschieren lassen." Dieses Mängel-Siegel hätte der Coach aber auf jeden der vier Spielabschnitte kleben können. Die Münchner zeigten sich der Marburger Angriffswucht an diesem Tag insgesamt nicht gewachsen.

In der ersten Hälfte hielten die Cowboys die Mercenaries noch bei 13 Punkten, aber schon da deutete sich an, dass die Defensive mit dem gegnerischen Quarterback Jakeb Sullivan so ihre Probleme hatte. Die Marburger hatten deutlich längere Spielzüge, kontrollierten den Ball eigentlich die meiste Zeit, und vor allem präsentierten sie eine gute Mischung aus Lauf- und Passspiel. In Ballbesitz-Phasen knabberten die Mercenaries verlässlich Stück für Stück vom Raum der Cowboys ab, bis sie kurz vor der Endzone standen. Da verließ die Marburger aber der Killerinstinkt. Zwei Mal mussten sie kurz vor der Endzone abbrechen und sich statt der sechs Punkte für einen Touchdown mit drei Punkten für ein Field Goal begnügen.

Die Offensive der Cowboys dagegen klickte nur einmal störungsfrei: Gleich im ersten Spielzug fand Quarterback Brady Bolles mit sauberen Pässen wiederholt Kai Silbermann und dann in der Endzone Maxim Soujon. Danach war München deutlich inkonstanter als Marburg, hier ein zu langer Pass, dort eine Strafe, da ein fallengelassener Ball. Die Führung für die Cowboys zur Pause war trügerisch, nach einem Field Goal zauberte Bolles noch einmal einen Touchdown-Pass zu Soujon.

Im von Holley so gehassten dritten Viertel drehte sich der Punktestand dann aber. Die Marburger holten sich die komfortable Führung mit zwei erlaufenen Touchdowns hintereinander, im vierten Abschnitt schoben sie noch einen dritten nach, so dass es zwischenzeitlich 17:34 aus Sicht der Cowboys stand. Während die Hessen eine gute Mischung aus Läufen und Pässen hinbekam, erlahmte die Münchner Offensive. Wide Receiver Jaylen Zachery, der mit seiner Geschwindigkeit gegnerische Deckungen aufreißen kann, war kaum sichtbar. Spielmacher Bolles bot eine durchwachsene Performance. Einige seiner Pässe setzte er viel zu lang an, andere warf er direkt in aussichtslose Manndeckungen, so dass sie leicht zu unterbinden waren. "Er hatte einen harten Tag", sagte Holley.

In der Luft stimmte das, am Boden war Bolles aber der einzige Grund, dass die Cowboys nicht komplett abgehängt wurden, sondern sogar noch gute 29 Punkte holten. Mehrmals erlief der Amerikaner im Alleingang neue Versuche und zeigte, warum jedes GFL-Team ihn fürchten muss, wenn er sich auf den Weg macht. Einen Touchdown transportierte Bolles selbst in die Endzone, einmal fand er noch Soujon. Die Möglichkeit auf ein Comeback beendete dann aber wieder ein Fehlpass von Bolles, der beim Gegner landete und zum Touchdown zurückgetragen wurde.

Der Spielmacher muss zurzeit die Schwerarbeit im Laufspiel selbst schultern, weil die etatmäßigen Runningbacks Jan Peters und Florian Kühn verletzt sind. Drei bis vier Wochen wird es noch dauern, bis beide wieder fit sind, schätzt Holley. In den nächsten Spielen bleibt das Backfield also dezimiert. Die Cowboys müssen andere Optionen im Laufspiel finden, wollen sie den Anschluss an die Playoff-Plätze halten. Vor dem Spiel hatte Holley die große Chance auf einen Sprung in die Spitzengruppe angesprochen, diese Chance sei nicht "verschwunden". Hinter Spitzenreiter Schwäbisch Hall sei das Niveau ausgeglichen. Aber: "Wir müssen vier Viertel Football spielen. Drei Viertel tun es nicht."