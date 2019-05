5. Mai 2019, 19:48 Uhr American Football Der Chef improvisiert

Zum Bundesliga-Auftakt spielen die Munich Cowboys 27:27 gegen Kirchdorf.

Von Christoph Leischwitz

Von all den begangenen Fehlern der Munich Cowboys am Samstagnachmittag gab es einen, der zumindest noch das Unentschieden rettete. Kicker Robert Werner stand elf Minuten vor Schluss für den Extrapunkt bereit, zum Beginn des Spielzuges wurde der Ball nach hinten geworfen, flog aber schlampigerweise viel zu hoch. Der Halter Manuel Engelmann erwischte ihn gerade noch, aber es war klar, dass Werner nicht mehr würde schießen können, ehe die wilde Horde der Gegner ihn erreichte. Dann ein Pfiff und eine gelbe Flagge auf dem Rasen: Ein Cowboy war zu früh gestartet. Das bedeutet eine Raumstrafe - aber eben auch die Wiederholung des Spielzugs. Danach passte alles, Werner konnte kicken und glich zum 27:27 aus, und das war auch der Endstand zum Bundesliga-Saisonauftakt im American Football gegen die Kirchdorf Wildcats.

Das erste Spiel legte nahe, dass die Probleme der Cowboys die selben sind wie im Jahr 2018. Cheftrainer Garren Holley rollte mit den Augen, als er später auf die vielen Strafen seines Teams angesprochen wurde. Manche Entscheidungen der Schiedsrichter seien fragwürdig gewesen, sagte er, aber "wir haben genug getan, um uns selbst zu schaden". Zum Beispiel hatten sie die Schiedsrichterin an der Seitenlinie angerempelt, weil sie zu nah dran standen und sie nicht gesehen hatten. Außerdem gab es die erwarteten Lücken in der Vorhut der Offensive, der so genannten Offensive Line. Gegen die starke Abwehr der Kirchdorfer brachte das den eigenen Quarterback ein ums andere Mal in die Bredouille.

Es gab aber auch positive Erkenntnisse für die Cowboys. Zum Beispiel jene, dass eben dieser Quarterback viel Geduld und Geschick mitbringt, die zahlreichen Fehler zu kompensieren. Die erste Amtshandlung von Brady Bolles als neuer Spielmacher der Cowboys war ein Pass über 48 Yards auf den ebenfalls neuen Spieler Jaylen Zachery. Insgesamt warf Bolles drei Touchdown-Pässe zu Zachery, dem es ein ums andere Mal gelang, seinem Gegenspieler davonzusprinten. "Wir haben definitiv schon eine gute Chemie entwickelt", sagte Zachery über das Zusammenspiel mit dem 26-jährigen Ballwerfer aus Nebraska.

Der schlampige Rückpass vor dem letzten Kick des Spiels war beileibe nicht der einzige gewesen. Doch Bolles schafft es meist trotzdem, auf zu hohe oder zu niedrige so genannte Snaps zu reagieren und den Spielzug planungsgemäß auszuführen. Wenn dann auch noch ein Gegenspieler durch die Linie bricht, schafft er es obendrein, diesem auszuweichen. Durch seine Finten und seine raumgreifenden Schritte machte er auch per pedes viele Yards gut. "Hut ab, das war der beste Start eines Quarterbacks seit drei Jahren", sagte Holley.

Bolles habe die Athletik und die mentale Stärke, unter Druck besonders überraschende Dinge zu tun. Er bezog sich dabei auf eine Szene, als die Cowboys wegen einer Raumstrafe 25 Yards in einem Versuch zurücklegen mussten - Bolles gelang das, in dem er einfach einen spektakulären Slalom durch die Mitte lief. Womöglich kann er aber seine Stärken noch gar nicht komplett ausspielen, weil er permanent dabei ist, zu improvisieren. "Wir müssen auch einen Weg finden, dass nicht alles immer in seinen Händen liegt", gab der Chefcoach zu bedenken. Ein vierter Touchdown-Pass gelang ihm zu Kai Silbermann, dem erfolgreichsten Passempfänger der vergangenen Saison. So führten die Cowboys kurz nach der Pause mit 20:7. Dann aber häuften sich die Fehler, auch Bolles spielte nicht perfekt. Ein abgefangener Pass führte zum zwischenzeitlichen 20:20-Ausgleich durch die Wildcats. Einige der Fehler waren auch wetterbedingt. "Ich weiß nicht, ob wir einen Saisonstart-Fluch haben", sagte Holley im Hinblick auf die Tatsache, dass die Cowboys seit 2013 zum Saisonstart nicht mehr gewonnen haben, "aber wir haben definitiv einen Wetterfluch." Trotzdem kamen mehr als 1500 Besucher, knapp 200 mit einem Sonderzug aus Kirchdorf. Zufrieden war nach dem Remis niemand, vor allem nicht Jaylen Zachary: Der US-Amerikaner dachte, es gebe nun automatisch Verlängerung. Doch das sieht das Bundesliga-Regelwerk nicht vor.