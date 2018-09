9. September 2018, 19:45 Uhr American Football Auf dem Gaspedal

Trotz vieler Pannen qualifiziert sich Football-Bundesligist Munich Cowboys erstmals seit 2014 wieder für die Playoffs.

Von Christoph Leischwitz

Garren Holley nahm seine weiße Mütze vom Kopf und ließ es einfach geschehen. Der Runningback Alexander Funk und der Lineman Benedict McLarney kamen auf ihn zugelaufen, sie trugen eine orangefarbene Tonne mit Eiswasser mit sich und schütteten sie ihrem Trainer über den Kopf. "Ich war vorbereitet", sagte dieser später, und so blieb immerhin die Mütze trocken.

Eine Überraschung war dieses Ritual, mit dem im American Football gerne ein Trainer für seine Erfolge gefeiert wird, zu diesem Zeitpunkt zwar nicht mehr. Noch vor wenigen Wochen hatte es allerdings beim Bundesligisten Munich Cowboys überhaupt nicht danach ausgesehen, dass es zum Ende der Punkterunde überhaupt etwas zu feiern geben würde. Der 37:7-Erfolg über den Tabellenletzten Stuttgart Scorpions am Samstagnachmittag war zu erwarten gewesen. Doch nach dem Ende der Partie lagen sich Spieler und Trainer trotzdem sehr lange in den Armen. Die Stimmung war so ausgelassen, dass es sich der professionelle und akribisch arbeitende US-Quarterback Trenton Miller nicht nehmen ließ, zur Pressekonferenz einen Becher Bier zu bestellen.

Es gab ja auch etwas zu feiern: Die Cowboys hatten zum ersten Mal seit 2014 wieder die Playoffs erreicht. Zwar nur als Tabellenvierter. Und als dieser dürfte in knapp zwei Wochen ein höchst unangenehmes Auswärtsspiel beim Sieger der Nordstaffel, den Braunschweig Lions, anstehen. Doch sie hatten trotz aller Widerstände eben die Kurve bekommen und eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt: Von den letzten fünf Partien gewannen die oft so glücklosen Cowboys vier. Zu Beginn hatte es eben viel mehr nach Nachsitzen als nach einem Schaulaufen ausgesehen, nach Abstiegsrelegation nämlich. "Wir haben es geschafft, auf dem Gaspedal zu bleiben. Zusammen mit den üblichen Pannen", sagte Cheftrainer Holley. Er meinte das eigentlich mit Blick auf das gewonnene Spiel gegen Stuttgart. Dieses wiederum stand aber auch stellvertretend für viele Cowboys-Partien. Mit den Pannen sind unnötige Ballverluste ebenso gemeint wie Fouls, die aufgrund der Unerfahrenheit von jungen Spieler immer wieder zu empfindlichen Raumstrafen führten. Diesmal traf es in Jacob Adelman einen Schlüsselspieler aus der Abwehr, der nach einem überharten Einsatz des Feldes verwiesen wurde. "Eine unglückliche Entscheidung", fand Holley, er wollte noch am Samstag Protest einreichen, weil Adelman für das Playoff-Spiel in Braunschweig gesperrt wäre.

Diesmal hatten die Münchner zur Pause klar mit 31:0 geführt, Quarterback Miller sorgte für zwei Touchdowns per Pass, zwei erlief er selbst. Wie unkonstant das Spiel der Münchner in dieser Saison war, bewies die Nervosität des Präsidenten der Cowboys, Werner Maier, der auf der Haupttribüne nach dem Anschluss-Touchdown der Stuttgarter zum 7:31 anfing zu meckern. Eine Woche zuvor hatte das Team noch eine 21:0-Führung gegen die Allgäu Comets verspielt. Sie hatten es oft knapp gemacht, insgesamt wurden fünf der 14 Ligaspiele erst in den Schlusssekunden entschieden. Die Stuttgarter erwiesen sich allerdings als zu schwach, um die Schwächen der Cowboys auszunutzen. Zwei Minuten vor dem Ende des dritten Viertels konnte dann Kai Silbermann den letzten Münchner Touchdown der Punkterunde feiern, für ihn war es der zehnte Ball in der Endzone. Er war damit der mit Abstand erfolgreichste Passempfänger der Münchner in diesem Jahr, Maxim Soujon kommt auf fünf Touchdowns.

Er verfolge einen Dreijahresplan, sagt Cheftrainer Holley, und in diesem sei festgehalten, im zweiten Jahr die Playoffs zu erreichen - das sei nun gelungen. Ein großer Unterschied zu den vergangenen Jahren war aber auch, dass bei allen Widrigkeiten der Quarterback meist sehr konstant gespielt hatte. Was nur angesichts der Niederlagenserie zu Beginn nicht positiv aufgefallen war. Die Verhandlungen bezüglich einer Vertragsverlängerung stehen noch aus, erst einmal wolle man die Playoffs spielen. Doch es dürfte zum ersten Mal seit langer Zeit so sein, dass nicht die Cowboys alleine darüber entscheiden, ob ein Quarterback zurückkehrt. Sondern dass der Spielmacher ob seiner Qualität in dieser Frage auch selbst ein Wörtchen mitreden darf.