Corona und die Folgen: Zahlreiche Absagen bringen den Amateurfußball am Wochenende fast zum Stillstand. Ob das bereits mehrmals verlegte Regionalliga-Spiel zwischen Garching und Memmingen am Dienstag noch stattfindet, ist fraglich.

Natürlich hätte man die Partie noch gespielt, sagt Ludwig Trifellner, aber eigentlich sei es doch zurzeit so, dass "sich niemand richtig darauf konzentrieren kann", meint der Sportdirektor des VfR Garching. Der Tabellenletzte der Fußball-Regionalliga Bayern hatte ohnehin schon Vorbehalte gehabt, am Samstag das Derby gegen den SV Heimstetten zu spielen; aufgrund eines BFV-Beschlusses reicht in der Regionalliga das Veto des Gastgebers alleine aber nicht für eine Absage. Beim SVH hatte dann vor allem der Vorstand am Freitag recht kurzfristig noch Zweifel bekommen, ob diese Partie Sinn stiftet. Ergebnis: Sie wurde abgesagt.

Am Wochenende kam es in der Region München zu zahlreichen weiteren Absagen. In der Bayernliga waren der FC Deisenhofen, 1865 Dachau, der FC Ismaning und auch der FC Pipinsried betroffen; für den Spitzenreiter mit 19 Punkten Vorsprung ist damit wohl auch die Chance dahin, sich sozusagen zu einem Herbst-Meister im wörtlichen Sinne aufschwingen zu können.

Nicht beantwortet war am Sonntag allerdings noch die Frage, ob die Garchinger jetzt schon in die Winterpause dürfen. Auf dem Programm steht nämlich immer noch das Nachholspiel gegen den FC Memmingen vom 14. Spieltag, das bereits viermal abgesagt wurde. Die Stadt habe schon die Trainingsplätze gesperrt, sagt Sportdirektor Trifellner. Es sei mehr als fraglich, ob am Dienstagabend das Stadion aufgesperrt werde. Aus Memmingen habe er von FC-Trainer Esad Kahric Ähnliches gehört. Die Allgäuer hatten zudem angekündigt, für ihre Spieler schon ab Montag Kurzarbeit beantragen zu wollen. Vom Bayerischen Fußball-Verband hieß es, man warte noch auf eine endgültige, bundesweite Klärung bezüglich der Frage, ob die Regionalligen als Profiligen eingestuft werden, was den Spielbetrieb theoretisch erlauben würde. Auf das Coronavirus getestet waren die Spieler bis zum Sonntag allerdings nicht.

In Garching wollen sie nun in den kommenden Tagen beratschlagen, wer nun eigentlich die vermutlich sehr lange Winterpause mitmacht. "Von oben nach unten" sollten die Personalien besprochen werden, sagt Trifellner - begonnen also beim Trainer. Er habe zuletzt sehr viel Aufwand betrieben, ohne dass viel gespielt worden sei. Benjamin Flicker müsse sich deshalb fragen, "ob er noch mit voller Überzeugung" hinter dem Ziel Klassenverbleib stehen könne.