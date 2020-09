Von Stefan Galler

Der bayerische Amateurfußball schlägt Alarm: Durch die Entscheidung der Staatsregierung, die zentralen Regelungen der aktuellen Infektionsschutzmaßnahmen bis zum 18. September zu verlängern, wird auch der Wettkampfspielbetrieb bis mindestens dahin nicht zugelassen. Zudem sind Zuschauer von Fußballspielen weiterhin auszusperren. Und auch wenn Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ankündigte, das Kabinett werde sich am 14. September mit der möglichen Wiederaufnahme des Ligabetriebs im Amateurfußball befassen, ist der Verband in Aufruhr: Rainer Koch, Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), wandte sich während der Woche mit eindringlichen Worten an die gut 4500 Vereine im Freistaat: Der BFV habe den Kurs der Regierung "stets mitgetragen und akzeptiert, dass der Spielbetrieb in Bayern, anders als in Nachbarbundesländern, bis September ausgesetzt wurde". Außerdem habe man "mit größter Sorgfalt Hygienekonzepte entwickelt und der Staatsregierung vorgelegt". Dass nun für eine Wiederaufnahme von Wettkampfpartien ab dem 19. September 2020 kein grünes Licht gegeben wurde, sei "für die meisten nicht nachvollziehbar", obwohl die Staatsregierung etwa Konzerte oder Gottesdienste unter freiem Himmel wieder erlaube und dabei sogar bis zu 400 Zuschauer zugelassen seien. Koch forderte die Vereine auf, bis diesen Montag darüber abzustimmen, ob der BFV rechtlich gegen das Verbot des Wettkampfspielbetriebs im Amateurfußball vorgehen solle.

Regionalligist Schweinfurt hatte sich schon am vergangenen Mittwoch per Eilantrag gegen das Zuschauerverbot an das Bayerische Verwaltungsgericht gewandt, und auch Trainer und Funktionäre der Amateurvereine aus der Region München sind langsam mit ihrer Geduld am Ende. "Ich kann jetzt nicht für den ganzen Verein sprechen, aber ich bin absolut dafür, rechtliche Schritte einzuleiten", sagt Marcel Richter, langjähriger Verantwortlicher und aktueller Coach der Kreisklassen-Reserve beim TSV Dachau 1865. Er beklagt die Ungleichbehandlung des Fußballs gegenüber anderen Branchen im Freizeitbereich: "Ich habe das Gefühl, dass wir im Amateurbereich die Sonderregeln aus den vergangenen Monaten ausbaden müssen", sagt Richter und spielt etwa darauf an, dass die Profiligen bereits im Mai wieder loslegen durften, als Deutschland noch weitgehend stillstand. Es sei jedenfalls nicht nachvollziehbar, wenn ein Testspiel in Karlsfeld stattfinde "und es ist keine Sau da, während nebenan am Karlsfelder See die Leute so eng aneinander liegen, dass kein Handtuch mehr Platz hat", so Richter.

Detailansicht öffnen Unter Ausschluss der Öffentlichkeit: Auch das Testspiel zwischen Regionalligist Heimstetten und Bayernligist Deisenhofen (0:3) am vergangenen Samstag fand ohne Zuschauer statt. (Foto: Claus Schunk)

Die Situation ist wahrlich nicht einfach, das gilt für die Klubs aus den unteren Klassen ebenso wie für die höchste Amateurliga, die Regionalliga Bayern. Christoph Schmitt, Trainer des SV Heimstetten, hadert beispielsweise mit der fehlenden Perspektive, weil es die Planung seines Stabs erschwert: "Wir hatten die Vorbereitung auf einen Start am 5. September ausgerichtet, jetzt planen wir mit dem 19. September, aber das ist ja auch alles unsicher. Ganz ehrlich: Es nervt." Sein Verein hat sich noch nicht klar positioniert, was das Ansinnen des Verbandes angeht, jetzt vor Gericht zu ziehen. Wichtig sei laut Schmitt, dass die Zuschauerfrage endlich im Sinne der Vereine geklärt werde: "Jeder Regionalligist könnte super gut damit leben, wenn zehn Prozent der Gesamtkapazität des Stadions ausgelastet sein dürfte. Das wäre für jeden Klub zu stemmen", so Schmitt. Marcel Richter stimmt ihm zu: "Es gibt doch so gut wie gar keinen Amateurverein in Bayern, der 500 Zuschauer hat. Wir haben bei 1865 Dachau vielleicht 100 Besucher, die Reserve 30, in Karlsfeld sind es 90 und beim ASV vielleicht 70." Da habe jeder Einzelne locker fünf Meter für sich alleine.

Auch Frank Schmöller kann es nicht nachvollziehen, wieso beim Fußball in Bayern keine Besucher zugelassen sein sollen: "Mehr als 250 kommen doch sowieso nicht", sagt der Trainer der U 21-Talente des TSV 1860 München. Doch noch wirft der frühere Bundesligaprofi die Flinte nicht ins Korn: "Die Saison soll doch ohnehin erst am 18./19. September beginnen. Das ist auch nach der Entscheidung der Staatsregierung noch möglich. Aber natürlich wäre eine klare Ansage der Politik wünschenswert." Wie sein Heimstettener Kollege Christoph Schmitt hadert auch der Löwen-Coach damit, nun schon die "dritte oder vierte Saisonvorbereitung" zu absolvieren. "Bei uns ist es ja noch ganz okay, aber in unteren Klassen oder bei den Junioren gibt es natürlich auch Motivationsprobleme, wenn die Wettkämpfe fehlen." Er habe sich neulich mit einem jungen Schiedsrichter unterhalten: "Der hat in der Corona-Zeit festgestellt, dass es noch was anderes gibt, als sich jedes Wochenende beschimpfen zu lassen", sagt Schmöller und zieht seinen Schluss: "Eine weitere Verzögerung hätte massive und unschöne Auswirkungen auf unseren Fußball."

Detailansicht öffnen Die Ausnahmen auf der Zuschauerseite: SVH-Torwarttrainer Igor Pintar (li.) und Ex-Präsident Ewald Matejka. (Foto: Claus Schunk)

Von einer Klage hält der erfahrene Trainer nicht viel, er appelliert an Verband und Politik, die Sache in Ruhe zu besprechen. Das sieht auch Franz Perneker so, der Sportliche Leiter des Bayernligisten FC Deisenhofen kann sich eine Klage "nicht vorstellen", die Haltung der bayerischen Regierung sei jedoch trotz der aktuell wieder steigenden Infektionszahlen kaum nachzuvollziehen: "Ich finde am schlimmsten, dass der Sport in der Erklärung überhaupt nicht erwähnt wird. Das ist wirklich erschütternd, wenn man sich vor Augen führt, was viele Vereine in der Hochphase der Pandemie im März und April im sozialen Bereich geleistet haben", so Perneker.

In Deisenhofen haben sie die Auswirkungen von Corona bislang gut weggesteckt, von einem Mitgliederschwund ist keine Rede, vielmehr wurde kürzlich eine vierte (!) Herrenmannschaft angemeldet. "Ein Nachtleben gibt es derzeit nicht, da gehen die Jungs lieber ins Training", sagt Perneker, der sich durchaus vorstellen kann, den Restart im Amateurbereich ohne Zuschauer zu vollziehen: "Den ersten Spieltag könnte man mit Geisterspielen bestreiten, dann die Situation neubewerten, das wäre doch weltklasse." Für einige der Konkurrenten hat der Funktionär wenig Verständnis: "Da sind welche dabei, die in der Corona-Pause drei, vier Neue verpflichtet haben und jetzt auf der Bayernligatagung sagen, dass sie ohne Zuschauer nicht spielen wollen. Mir fehlt da der Sportsgeist."