Jérôme Clère sagte nach dem letzten Ballwechsel "Dankeschön". Auf Deutsch. Ein paar Wörter hat der französische Außenangreifer schon verinnerlicht, wenn auch nicht viele, seit er 2018 ins Nachbarland gezogen ist, um dort Profivolleyball zu spielen. Zunächst in Giesen, wo er sich zu einem der erfolgreichsten Angreifer der Volleyball-Bundesliga entwickelte. Und seit dieser Saison bei den Hypo Tirol Alpenvolleys, wo er in den vergangenen Wochen endlich zu seiner Form gefunden hat - nach langer Anlaufzeit.

Beim 3:0 (25:21, 25:21, 25:16)-Sieg gegen die Bisons aus Bühl war Clère am frühen Sonntagabend mit 18 Punkten jedenfalls der mit Abstand stärkste Scorer auf dem Feld; neben 15 erfolgreichen Angriffen gelangen ihm drei Blocks, auch das war der beste Wert aller Spieler. Selbst seine Annahme war gar nicht so schlecht, obwohl dies immer noch sein Problemfeld ist, in dem er oft Hilfe benötigt von seinen dort sicherer agierenden Kollegen Florian Ringseis und Niklas Kronthaler. Daher die Glückwünsche, ein paar Minuten nach dem Spielende - und Clères "Dankeschön".

"Fucking good", fühle er sich gerade, sagte Clère, der nun lieber auf Englisch weitersprach, physisch und auch in mentaler Hinsicht. "Wir haben einen Weg gefunden, zusammenzuspielen in der zweiten Hälfte der Saison. Das hat auch viel mit Kommunikation und Erfahrung zu tun." Anfangs wirkte Clère wie ein Fremdkörper, auch deshalb, wie manche im Klub sagen, weil er etwas zu divenhaft aufgetreten sei, weil er zu oft andere für sich arbeiten ließ. Auch das so wichtige Verständnis mit Zuspieler Danilo Gelinski funktionierte noch nicht, das Timing fehlte. "Inzwischen hat er sich stabilisiert und auch mit Danilo gefunden", sagt sein Trainer Stefan Chrtiansky, "und er hat echte Power im Angriff." Auch diese Aggressivität hat dem Franzosen anfangs oft gefehlt.

Wegen des Sturms ist lange unklar, ob das CEV-Cup-Spiel gegen Lviv am Dienstag stattfindet

Gegen Bühl wurde das gerade am Ende des ersten Satzes deutlich, den Clère, 29, mit einem wuchtigen, die Linie entlang am Block vorbei geschlagenen Ball beendete. Auch seine Körpersprache ist eine andere geworden: Auf dem Feld wirkte er auch gegen Bühl viel selbstbewusster als noch in der Hinrunde, er lachte und schrie und jubelte mit den Kollegen. "Ich glaube, der Druck, dass wir noch einen Außenangreifer verpflichtet haben, hat ihm gut getan", sagt Chrtiansky bezüglich des ukrainischen Winterzugangs Dmytro Shavrak, der indes noch immer auf seine Arbeitserlaubnis wartet.

Dass die Formkurve bei Clère nach oben zeigt, ist auch deshalb wichtig, weil die Angriffslast nun auf mehrere Schultern verteilt ist. Bislang lag sie ja vor allem bei Diagonalmann Paulo da Silva, was die Alpenvolleys ausrechenbar macht, bei aller Wucht, die der Brasilianer in seine Attacken legt. "Wir sind nun breiter aufgestellt", sagt auch Libero Ringseis, der Clère als "ziemlichen Ehrgeizler und kleinen Perfektionisten" beschreibt: "Da muss man ihn auch manchmal bremsen." Abseits des Feldes sei der Mann aus Fréjus an der Côte d'Azur aber "sehr gesellig, gut gelaunt, immer für einen Spaß zu haben. Außer das Essen schmeckt ihm nicht", sagt Ringseis. Clère selbst findet, "dass ich nicht perfekt gespielt habe". Es gebe noch einiges zu verbessern, "auch in Annahme und Block".

Coach Chrtiansky kann zurzeit trotzdem mit dem sprunggewaltigen Franzosen zufrieden sein, und auch insgesamt mit diesen Wochen. Acht Siege haben die Alpenvolleys in den vergangenen neun Ligaspielen errungen, fünf Spieltage vor dem Rückrundenende sind sie mit drei Punkten Vorsprung vor Frankfurt und Friedrichshafen Zweiter - hinter dem enteilten Meister Berlin. Mit dieser guten Ausgangslage geht es nun in die zehntägige Ligapause, denn am kommenden Wochenende ist wegen des DVV-Pokalfinals spielfrei. Allerdings wartet schon an diesem Dienstag die nächste internationale Aufgabe. Wenn der Orkan ihnen nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung macht. Der Wind war zumindest dafür verantwortlich, dass der ukrainische Meister Lviv vor dem Rückspiel im Achtelfinale des CEV-Cups in Unterhaching (19 Uhr) wegen Flugausfällen am Montag in Warschau strandete. Die Alpenvolleys blieben erst mal im Hotel, eine Verlegung des Spiels stand im Raum. "Haching und der Europacup, das ist offenbar nicht die beste Beziehung", witzelte Florian Ringseis - vor einem Jahr war das Heimspiel gegen Trentino Volley wegen der Schneemassen auf dem Dach der Unterhachinger Halle abgesagt und später nach Italien verlegt worden.

Spät am Montag kam dann aber die Entwarnung: Lvivs Mannschaft wurde in Warschau auf drei Anschlussflüge verteilt, die München alle bis Montagabend erreichen sollten. Zwei Sätze müssen die Alpenvolleys nach dem 3:0 im Hinspiel noch gewinnen, dann sind sie im Viertelfinale. Dort würde aller Voraussicht nach ein Profi auf sie warten, der noch härter schlägt als Jérôme Clère: Georg Grozer mit seinem Spitzenklub St. Petersburg. Aber man muss nicht überängstlich sein. Eher so ein bisschen stoisch wie der zurzeit sehr entspannte Jérôme Clère, der am Sonntag vom drohenden Wetterchaos noch nichts gehört hatte und fragte: "Kommt ein Sturm?"