Es lief schon die Nachspielzeit der Nachspielzeit, Ugur Alkan wendete sich noch einmal ab vom Spielgeschehen, dann begann er, laut nachzudenken: "Letztes Jahr haben wir in der letzten Minute noch ein Tor bekommen." Jetzt führte der TSV 1865 Dachau gegen den TSV Schwabmünchen 1:0, die vergangenen vier Spiele hatten die 65er verloren. Freistoß für die Gäste von der rechten Seite - eine Situation, stressig wie die Vorweihnachtszeit. "Nicht laut sagen so was", rief einer zurück. Der Abteilungsleiter hatte ein bisschen zu laut nachgedacht. Doch die Spieler dürften es nicht gehört haben. Der Freistoß flog in den Sechzehner, dann flog er wieder raus, dann pfiff der Schiedsrichter ab. Keine fünf Minuten später stand ein erleichterter und abgearbeiteter Spielertrainer Fabian Lamotte mit matschverschmierten Beinen vor der Kabine und sagte: "Das war sehr wichtig, damit wir nicht noch tiefer unten reinrutschen." Dachau überwintert auf dem recht beruhigenden neunten Rang, auch wenn die Abstiegsrelegationsplätze nur vier Punkte weg sind.

Wie groß die Erleichterung war, konnte man schon kurz nach der Pause am Gesicht von Christian Doll ablesen, als er das 1:0 erzielte: kein euphorischer Jubel, dafür ein seliger Blick in den Himmel (54.). "Das war absolut hart erarbeitet heute", sagte Doll später. Das galt vor allem für ihn selbst. Der Angreifer hatte weite Wege zu gehen, weil die zuletzt so erfolglosen Dachauer gegen den Tabellenvierten Schwabmünchen eine sehr defensive Ausrichtung gewählt hatten. Doll lief die Gegner im Spielaufbau an, lauerte teilweise in der eigenen Hälfte auf Kontermöglichkeiten, zog zusammen mit Sturmpartner Robin Volland das Spiel in die Breite - jede Menge Arbeit also. Dabei fiel auf, dass trotz aller Bemühungen viele Kombinationen der Offensivkräfte vorzeitig endeten. Mal wurde ein Konter schlampig ausgespielt, mal erahnte ein Mitspieler den Laufweg des anderen nicht. Das führte nicht selten zu Stöhnen auf den dünn besetzten Rängen. "Dass wir gerade nicht vor Selbstvertrauen strotzen, ist ja klar", sagt Doll dazu. Außerdem habe der tiefe Boden nichts erleichtert.

Ein paar gute Chancen gab es dennoch, Doll leitete die erste ein, doch der agile Rechtsaußen Ryosuke Kikuchi scheiterte an Schwabmünchens Torwart Kilian Röder (6.). Wenig später kam Doll frei zum Kopfball (22.). Nach einer Doll-Ecke scheiterten gleich zwei Spieler aus kürzester Distanz (35.), die Führung wäre zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen.

Sie fiel dann dank eines Fehlpasses: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Lamotte sprintete Doll auf der rechten Seite los, wollte querlegen auf Kikuchi. Auch dieser Pass war zu ungenau, er blieb an einem Abwehrbein hängen - landete dann aber genau im Lauf von Doll, der traf perfekt platziert ins rechte untere Eck. Lohn für einen intensiven Arbeitstag, doch das enorme Laufpensum habe ihn nicht gestört. Doll scheint hoch motiviert und zugleich bescheiden, wohl auch, weil es bislang nicht gerade seine einfachste Saison gewesen war: Zwischen Anfang September bis Mitte November hatte der Torjäger kein einziges Tor erzielt, nun aber wieder in drei Spielen in Serie. "Solche Phasen hat man als Stürmer", sagt er über seine persönliche Torflaute, die ein wenig stellvertretend für die Probleme der gesamten Mannschaft stand: Dachau hat nach 22 Spielen nur 28 Tore erzielt, obwohl das Sturmduo Doll/Volland als eines der besseren in der Liga gelten darf.

Auch nach dem 1:0 war Doll weiterhin überall zu finden. In der 86. Minute zeigte er einen langen Sololauf, in der 87. Minute kämpfte er sich zum Strafraumrand und versuchte es mit einem Lupfer, in der 89. Minute bekam er Applaus, als er ausgewechselt wurde. Die Schlussphase war ein anstrengender Endspurt, aber wenigstens hatte er sich gelohnt. "Wir wollten unbedingt mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause gehen", sagte Lamotte auf die Frage, warum man eigentlich gespielt habe. Wer Ende November keinen Lauf hat, dafür aber tiefes Geläuf, bei dem fällt gerne einmal ein Spiel aus. Noch dazu, wenn die Verletztenmisere zunimmt: Mittelfeldspieler Alex Weiss zog sich im Spiel gegen 1860 II einen Kreuzbandriss zu.

Wann im kommenden Jahr dann wieder das Training beginnt, das wusste Doll gar nicht so genau, er meinte lachend: "Hoffentlich spät. Alte Männer wie ich brauchen eine lange Pause." Es sah gegen Schwabmünchen nicht so aus, aber Doll ist 32 Jahre alt.