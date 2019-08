11. August 2019, 19:41 Uhr 1860 München II Via Innenpfosten

Die U21 der Löwen holt dank eines späten Tores von Antonio Trograncic einen Punkt gegen Schwabmünchen. Coach Frank Schmöller schwärmt von der "geilen Herausforderung", junge Talente auszubilden.

Von Stefan Galler

Die Nachspielzeit lief bereits am späten Sonntagnachmittag auf dem Trainingsgelände der Münchner Löwen. So langsam mussten die Fans der Sechziger damit rechnen, dass es gegen den stark in die neue Bayernligasaison gestarteten TSV Schwabmünchen die zweite Niederlage in Folge geben würde für die U 21. Doch dann stand Antonio Trograncic nach einem Zuspiel von der rechten Seite am richtigen Fleck, nahm den Ball direkt und traf exakt den entfernten Innenpfosten, von wo aus der Ball ins Tor der Gäste sprang.

Es war der späte 1:1-Ausgleich, für 1860-Trainer Frank Schmöller der "verdiente Lohn" für seine junge Mannschaft. "Ich finde es beachtlich, wenn ein Team mit einem Altersschnitt von 18 Jahren in Rückstand liegend die Bälle nicht hektisch nach vorne haut und auf den Lucky Punch hofft, sondern weiterhin an sich glaubt und immer noch jede Chance ausspielt", so das Fazit des 52 Jahre alten Trainers.

In der ersten Halbzeit hatten sich beide Kontrahenten neutralisiert, Torchancen fanden kaum statt. Nach dem Wechsel kamen die Sechziger nur schleppend ins Spiel, kassierten prompt das 0:1, als Schwabmünchens Thomas Rudolph aus der Distanz aufs Tor schoss, ein 1860-Verteidiger den Kopf einzog und Keeper Tom Kretzschmar den Ball so spät sah, dass er nicht mehr reagieren konnte. "Ein Murmeltor", fand der Löwen-Coach. Anschließend habe seine junge Truppe dann die erhoffte Reaktion gezeigt. "Sie haben angeschoben, an sich geglaubt. Und die letzte Minute gehört nun einmal auch zu einem Fußballspiel", so Schmöller, der seine neue Aufgabe als Ausbilder sichtlich genießt: "Eine vielfältige, richtig geile Herausforderung. Und die Jungs ziehen mit." Es sei jedoch andererseits völlig normal, dass es nicht immer nur bergauf gehen könne, so der erfahrene ehemalige Profi: "Junge Spieler haben immer wieder Leistungsdellen, das ist ganz normal."