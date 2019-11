3. September 2019: 2489 Zuschauer machen im Stadion an der Dachauer Jahnstraße Volksfeststimmung. Die Fußballer des TSV 1865 spornt die außergewöhnliche Atmosphäre derart an, dass sie sich im Pokalspiel erst im Elfmeterschießen dem großen TSV 1860 geschlagen geben müssen. Dachaus Spielertrainer Fabian Lamotte spricht von einem "super Ereignis für die Jungs" und ist "sehr stolz, wie wir bis zum Schluss gespielt haben".

23. November 2019: Wieder stehen sich 1865 Dachau und 1860 München gegenüber, diesmal aber die zweite Mannschaft der Löwen. Nicht nur deshalb sind die Umstände völlig andere. Der Sieg geht erneut an die Münchner, diesmal deutlich mit 4:1 (2:1). "Im Moment", sagt Lamotte hinterher, "macht es wenig Spaß."

Von 21 möglichen Punkten haben die Dachauer in den vergangenen sieben Partien ganze drei geholt. 1865 ist endgültig im Abstiegskampf der Bayernliga Süd gefangen, der Vorsprung auf die Relegationsplätze beträgt nur noch einen Punkt. Die Situation, betont Lamotte, sei jetzt natürlich schwierig. Und gefährlich. Die Frage, die im Raum steht, lautet: Was ist bloß aus jener Dachauer Mannschaft geworden, die im September kurz davor war, die Löwen-Profis zu bezwingen? Lamotte denkt erst mal nach, bevor er antwortet. Dann sagt er: "Bis auf Nikolaus Grotz ist es die gleiche Mannschaft. Alles, was passiert ist, ist Kopfsache."

Frank Schmöller, Trainer der U21 der Löwen, kennt die Liga so gut wie kaum ein anderer, von seinen letzten zwölf Spielzeiten als Trainer hat er elf in der Bayernliga verbracht. Ob ihn die schwierige Situation der Dachauer überrasche? "So ist halt Fußball", sagt er. Schmöller zitiert seinen alten Lehrmeister Ernst Happel, wonach 80 Prozent des Spiels im Kopf entschieden werden. Er findet, dass 1865 weiterhin gute Fußballer in seinen Reihen habe, aber "sobald du auf dem Platz anfängst zu grübeln, ist es schon zu spät". Dann würden ein paar Hundertstel fehlen. Die entscheidenden.

Die Negativserie hat ihre Spuren bei den Dachauer Spielern hinterlassen. Es sei menschlich, dass dadurch etwas im Kopf passiere und man hadere, erklärt Lamotte. Unter der Woche habe es einige Gespräche gegeben, im Mannschaftskreis und auch zwischen den Spielern alleine. Lamotte fand das gut, da sei "das ein oder andere auf den Tisch gekommen". Diesen Gesprächen müssten nun allerdings Taten folgen: "Und das ist uns noch nicht gelungen."

Zweifel an sich hat der ehemalige Profi keine. "Wir werden nicht aufgeben", sagt Lamotte. Spätestens in der Winterpause "müssen wir uns zusammen raufen". Lamotte sieht die monatelange Unterbrechung als "Möglichkeit, uns zu reorganisieren".

Schmöller gönnte sich nach dem ersten Erfolg seit drei Spielen erst mal ein Gläschen Wein im Löwenstüberl. "Wir müssen liefern, sonst rutschen wir schneller unten rein als uns lieb ist", hatte er vor der Partie betont. Und seine Spieler schienen ihm sehr gut zugehört zu haben. Timo Spennesberger traf schon in der dritten Minute zum 1:0 und legte wenig später das 2:0 nach (9.). Beide Tore fielen über die linke Dachauer Abwehrseite, beide Angriffe leitete Kazuki Date ein. Vorangegangen waren jeweils Dachauer Ballverluste. "Wir haben die Tore leichtfertig hergeschenkt", sagte Lamotte.

Schmöller hatte in der vergangenen Trainingswoche auf Spennesberger verzichten müssen, da er von Michael Köllner zu den Profis hochgezogen worden war. Das gab dem 22-Jährigen ordentlich auftrieb, er erzielte in der Nachspielzeit auch noch den Treffer zum 4:1-Endstand. Spennesberger, der im Sommer aus Regensburg nach München gewechselt war, habe nicht nur wegen der drei Tore ein wunderbares Spiel gemacht, betonte Schmöller. "Wenn meine Jungs so von oben runterkommen, kann Köllner sie jede Woche haben", scherzte Schmöller, der froh war, als der Halbzeitpfiff ertönte: Nach Dachaus 1:2 von Christian Doll (31.) habe seine Mannschaft "kurz gewackelt".

Lamotte hob die gute Dachauer Phase vor der Pause ebenfalls hervor, konstatierte aber auch, dass die Münchner seine Mannschaft in den zweiten 45 Minuten relativ weit vom eigenen Tor entfernt hielten. Schmöller deutete es so: "Da hatten wir das Spiel komplett im Griff." Er habe, obwohl es bis zum 3:1 durch Dominik Schön bis zur 86. Minute gedauert habe, "nie Zitter-Gefühle" gehabt. Bei den Dachauern dagegen beginnt das große Zittern gerade erst.