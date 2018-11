15. November 2018, 18:44 Uhr Sport-Podcast "Wie Netflix für die Ohren"

Max-Jacob Ost und Frank Helmschrott sind Fußballfans. Weil sie die herkömmliche Sportberichterstattung ermüdete, starteten sie den Podcast "Rasenfunk", bei dem sie die Bundesliga auch kritisch betrachten. Nun wurde ihre Sendung ausgezeichnet

Interview Von Gerhard Fischer

Max-Jacob Ost, 33, und Frank Helmschrott, 44, erreichen mit ihrem Podcast "Rasenfunk" mehr als 20 000 Hörer. Die Deutsche Akademie für Fußball-Kultur hat die beiden nun ausgezeichnet - für den besten Fußballfan-Podcast 2018. Den Rasenfunk gibt es seit 2014. Ost, der früher als Journalist gearbeitet hat (11 Freunde, Neon), kann mittlerweile davon leben. Helmschrott ist selbständiger IT-Berater, der Rasenfunk sei "eines von mehreren Projekten", sagt er.

SZ: Herr Ost, Herr Helmschrott, Sie sind Fußballfans - haben Sie auch einen Herzensverein?

Frank Helmschrott: Ich bin Fan des FC Bayern, so weit man das noch sagen kann. Es hat nachgelassen, wegen des ganzen Business. Das ist schon eine längere Entwicklung.

Sind Sie Fußball-Romantiker, wie etwa die Leute vom Magazin "11 Freunde"?

Max-Jacob Ost: Wir sind eher Fußball-Realisten und blicken kritisch auf die Gegenwart des Fußballs, ohne die Vergangenheit zu verklären. Vieles im Fußball ist heute besser. Aber deshalb werden wir nicht aufhören zu thematisieren, was wir kritisch sehen: etwa die Montagsspiele in der Bundesliga, die Kommerzialisierung. Der Rasenfunk ist ein Format mit Haltung.

Sie, Herr Ost, sind auch Bayern-Fan mit Distanz?

Ost: Genau. Die Distanz ist auch durch meine journalistische Arbeit entstanden; sie verändert den Blick auf die Bundesligavereine. Der FC Bayern hat in vielen Dingen eine Haltung, mit der ich mich nicht identifizieren kann. Er lebt seine viel beschworenen Werte nicht, wenn er etwa Qatar Airways als Sponsor wählt oder Freundschaftsspiele in Saudi-Arabien macht und sich hinterher wundert, dass er dafür kritisiert wird.

Sie haben 2014 mit dem Rasenfunk angefangen. Warum?

Helmschrott: Wir mögen Diskussionen über Fußball sehr, aber wir mochten nicht, was medial zu diesem Zeitpunkt angeboten wurde - und heute noch wird.

Ost: Da wird ausführlich über die Instagram-Story einer Spielerfrau diskutiert (Thomas Müllers Gattin Lisa, die Trainer Niko Kovač kritisierte, Anm. d. Redaktion), aber es wird nicht über die möglicherweise falsche Aufstellung, Einstellung oder Taktik geredet, mit der Bayern nur 1:1 gegen Freiburg gespielt hat. Oder gar darüber, wie die großartige Leistung der Freiburger zustande gekommen ist.

Helmschrott: Außerdem wird fast nur über Bayern und Dortmund gesprochen. Das hat uns alles ermüdet. Weil wir konstruktiv sein wollten, haben wir 2014 den Podcast ins Leben gerufen. Damals war noch nicht die Rede davon, dass wir Geld damit verdienen oder möglichst viele Hörer bekommen. Wir wollten es einfach so machen, wie wir es selbst haben wollten.

Und Sie hatten es zuvor sozusagen am Stammtisch geübt.

Ost: Ja, wir haben uns über Twitter kennen gelernt. Beim #tpmuc, das ist der Tweetpass München. Daraus ist ein echter Stammtisch entstanden, anfangs waren wir acht Leute, zwischendurch auch mal 50. Diese Stammtische gibt es mittlerweile deutschlandweit.

Und Fußball-Podcasts gibt es sicher auch sehr viele.

Ost: Mehr als 160 in ganz Deutschland.

Sie haben beim Rasenfunk drei Sendeformate: die Schlusskonferenz, den Kurzpass und das Tribünengespräch. Erklären Sie bitte mal, was dahinter steckt.

Ost: Angefangen haben wir 2014 mit der Schlusskonferenz, das war sozusagen der Ursprung des Rasenfunks. In dieser Schlusskonferenz gibt es wöchentlich den aktuellen Spieltagsrückblick der Bundesliga. Wir reden mit zwei Gästen über alle Spiele und legen pro Woche einen Schwerpunkt auf einen Verein. Jedes Spiel wird besprochen, jeder Klub ist mal Schwerpunkt. In der Winter- und Sommerpause gibt es dann eine Rückblick-Sendung, den Rasenfunk Royal. Mit jeweils einem Gast pro Verein blicken wir darin auf die Spielzeit zurück und ordnen sie ein. Und auch die Leistungen der Schiedsrichter werden mit zwei Experten besprochen. So ein Saisonrückblick dauert, über mehrere Sendungen verteilt, dann meist um die 20 Stunden - und hat absoluten Kultfaktor bei unseren Hörern.

"Wir werden nicht aufhören zu thematisieren, was wir kritisch sehen: etwa die Montagsspiele in der Bundesliga, die Kommerzialisierung", sagt Max-Jacob Ost. (Foto: Florian Peljak)

Welche Gäste haben Sie in Ihrer Sendung?

Ost: Wir haben Gäste in allen drei Formaten, bisher waren es insgesamt 240. Matthias Sammer war mal da, Jan Henkel von Eurosport, Ralph Gunesch, der früher für St. Pauli spielte, oder Sebastian Schuppan von den Würzburger Kickers. Es kommen Kicker-Redakteure und Sky-Moderatoren, aber auch Taktik-Nerds, Blogger und Fans.

Helmschrott: Es geht in der Regel nicht um große Namen. Wir führen mittlerweile eine Gäste-Datenbank. Da können wir rein schauen, wann wer da war, damit wir - zum Beispiel - nicht einen Schwerpunkt zu dem gleichen Verein zu schnell hintereinander machen. Oder damit wir gezielt suchen können, welcher Experte für welches Thema passt.

Moderieren Sie gemeinsam?

Helmschrott: Früher haben wir es auch mal zu zweit gemacht, aber heute führt Max 90 Prozent der Sendungsgespräche. Und er ist auch der Sendungsproduzent.

Und Sie, Herr Helmschrott?

Helmschrott: Ich bin fast ausschließlich für die technischen Dinge zuständig, was unsere Webseite und den Podcast angeht. Da gibt es immer etwas im Hintergrund zu tun. Bei der Entwicklung unserer Website haben wir uns zum Beispiel umgesehen, was international bekannte Podcasts so bieten und uns daran orientiert.

Ost: Jeder bringt seine Kernkompetenz ein. Ich schaue mindestens fünf bis sechs Bundesliga-Spiele pro Wochenende, manchmal sogar alle. Ich bin also wohl der größere Fußball-Freak. Und Frank weiß immer sofort, was zu tun ist, wenn mal etwas mit der Seite nicht stimmt. Wir sprechen uns aber auch inhaltlich vor den Sendungen ab, etwa bei der Themenfindung. Die Gäste kommen dann zu mir ins Büro nach Obergiesing oder sie werden zugeschaltet - das sind ja Leute aus ganz Deutschland.

Helmschrott: Wir schicken auch schon mal Headsets zu den Gästen außerhalb, damit die Audioqualität stimmt und man sie gut versteht.

Die Schlusskonferenz befasst sich also wie die Fernseh-Stammtische am Sonntag mit der Bundesliga ...

Ost: Ja, aber wir machen es anders. Wir bieten inhaltliche Tiefe, wir sprechen über alle Spiele und konzentrieren uns auf das Sportliche. Das bedient eine immer größer werdende Nische. Wir sammeln auch die Leute ein, die sich vom Fußball entfernt haben, aber am Sport teilhaben wollen; denen die gängigen Talk-Formate nicht gut genug sind. Es gibt Fans, die kündigen ihr Sky-Abo und überweisen uns das Geld, das sie dafür bisher bezahlt hatten.

Wann kann man den Podcast über den Bundesliga-Spieltag dann hören?

Ost: Er kommt in der Nacht von Sonntag auf Montag raus, spätestens am Montag Nachmittag. Da haben wir dann elf bis 13 Stunden Arbeit hinter uns - ohne Aufnahme und Nachproduktion, also das Finalisieren und akustische Optimieren der Aufzeichnung. Man kann aber jederzeit alle Formate hören und jedes Format eigens abonnieren - unser Rasenfunk ist langsam ein bisschen wie Netflix für die Ohren.

Wie viele Downloads pro Sendung haben Sie denn?

Helmschrott: 20 000 bis 25 000.

Und die Hörer müssen für Ihr Angebot nichts bezahlen?

Ost: Alle Inhalte sind kostenlos. Wir sagen jedoch immer wieder, dass wir auf Spenden angewiesen sind, wenn der Rasenfunk weiter werbe- und sponsorenfrei und damit unabhängig bleiben soll. Die Hörerinnen und Hörer tragen den Rasenfunk auf ihren Schultern - etwa drei Prozent der Menschen, die uns hören, überweisen etwas. Manche spenden monatlich ein paar Euro, manche einmal im Jahr eine größere Summe.

Fußballfans mit Sendebewusstsein: Max-Jacob Ost (rechts) und Frank Helmschrott. (Foto: Florian Peljak)

Zurück zu den Formaten: Was hört man beim Tribünengespräch?

Ost: Zeitlose Themen. Wir haben zum Beispiel Sendungen über Doping, Depressionen oder die Geschichte der Fußball-Taktik gemacht.

Helmschrott: Die Geschichte der Fußball-Taktik ist der erfolgreichste, meistgehörte Rasenfunk-Podcast.

Ost: Und ist fünf Stunden und 40 Minuten lang. Natürlich hören viele das nicht am Stück, da kann man eine Stunde reinhören und das später fortsetzen.

Mit wem haben Sie da gesprochen?

Ost: Mit Tobias Escher vom Taktik-Blog Spielverlagerung.de. Er hat auch schon mehrere Taktik-Bücher geschrieben. Escher ist unser häufigster Gast.

Helmschrott: Die Sendung über Depressionen im Fußball wird auch oft gehört.

Ost: Da hatten wir - für die medizinische Einordnung - Dr. Karsten Henkel zu Gast, und außerdem Ronald Reng, der die Biografie über Robert Enke geschrieben hat (der Nationaltorwart nahm sich wegen Depressionen das Leben, Anm. d. Red.).

Beim Tribünengespräch geht es also immer um ein Thema.

Helmschrott: Ja, und das Gespräch kann auch fünf Stunden dauern, bis alles gesagt ist - da gibt es jede Menge Nachspielzeit. Bei uns wird niemand unterbrochen, das ist ja die Stärke des Podcasts.

Und der Kurzpass ist, wie der Name schon sagt, eben kürzer?

Helmschrott: Ja, er dauert in der Regel 40 bis 45 Minuten ...

... höchstens eine Halbzeit ...

Helmschrott: ...und geht oft auf aktuelle Themen ein. Zum Beispiel haben wir über den Skandal im belgischen Fußball (es geht um Spielmanipulationen, Betrug und Geldwäsche, Anm. d. Red) noch am selben Abend mit dem Kicker-Korrespondenten dort gesprochen. Das war ein klassischer Fall für den Kurzpass. Wir blicken auch oft in andere europäische Top-Ligen oder konzentrieren uns in einem Interview auf einen Aspekt. Zum Beispiel konnten wir mit Giovane Elber sprechen, aber eben nur eine halbe Stunde. Da haben wir ein Gespräch über Heimat mit ihm geführt.

Ost: Aber auch im Kurzpass lassen wir unseren Gästen Raum. Das Interessante ist ja gerade, jemandem beim Formen seiner Gedanken zuzuhören. Im Radio werden aus zehn Minuten Gespräch zwei Minuten Sendezeit. Bei uns sind zehn Minuten dann auch unverfälschte zehn Minuten. Das ist einer von mehreren Grundsätzen, die wir im Rasenfunk haben.

Welche gibt es denn noch?

Ost: Wir achten zum Beispiel darauf, auch Frauen eine Stimme zu geben. Journalistinnen und weibliche Fans spielen im Fußball immer noch keine große Rolle, vor allem wenn es um die inhaltliche Einordnung geht. Das ist bei uns anders.

Helmschrott: Dass Frauen über Fußball sprechen und ernst genommen werden, ist leider immer noch nicht selbstverständlich. Dem wollen wir entgegenwirken.

Ost: Neulich haben wir ein Tribünengespräch über Frauen in den Fankurven gemacht. 30 bis 40 Prozent der Fans sind heute weiblich, aber im Fußball wird oft so getan, als sei das nur was für Männer. Was für ein Quatsch.