30. Juni 2019, 18:34 Uhr Sport Gut geduscht

Beim Stadtlauf spielt die Feuerwehr in diesem Jahr eine Hauptrolle

Von Fabian Dilger

Bei mehr als 30 Grad und Sonne pur braucht es schon mal die Unterstützung der Feuerwehr, und wenn es nur ein künstlicher Schauer ist: Beim Münchner Stadtlauf hatten die Einsatzkräfte deswegen zwei Regenduschen auf der Strecke aufgebaut. Die insgesamt 13 500 Läufer, die die Strecke durch Ludwigstraße, Hofgarten und Englischen Garten bewältigten, nahmen es dankend an. Die Wassermenge, die während dem Rennen gereicht wurde, wurde von den Organisatoren ebenfalls an die Temperaturen angepasst: "Wir hatten sehr viel mehr Wasser auf der Strecke und dadurch auch mehr Helfer", sagte Anton Martic von den Veranstaltern. Außerdem habe man die Läufer einige Male darauf hingewiesen, genügend zu trinken. Einige hundert Zuschauer waren trotz See- und Badewetter in den Start- und Zielbereich auf der Ludwigstraße gekommen.

Einigermaßen erträglich war es noch während dem Halbmarathon, der schon um 8 Uhr startete. "Die Temperaturen um 8 Uhr waren keine Top-Bedingungen, aber okay für mich. Ich war froh über den vielen Schatten im Englischen Garten", sagte der Sieger, der 24-jährige Südtiroler David Andersag (1:12:38 Stunden), der vor vier Jahren schon einmal Zweiter geworden war. An einen Streckenrekord, wie er 2018 bei 16 Grad von Profi Luis Carlos Rivero gelaufen wurde, war für die Amateure natürlich nicht zu denken. Bei den Frauen holte sich eine Münchnerin den Sieg: Die 32-jährige Hannah Sassnink (1:26:24 Stunden) läuft für den LC Aichach. "Heute hat für mich alles gestimmt, obwohl es natürlich hätte kühler sein können", sagte Sassnink.

Bei den zehn Kilometern der Frauen wurde die Münchnerin Yvonne Kleiner in 39:13 Minuten Erste und somit Münchner Stadtmeisterin. Bei den Männern holte sich der Eritreer Haftom Weldaj (32:20 Minuten), der für den niedersächsischen TSV Pattensen läuft, den Titel. Johannes Hillebrand (32:59 Minuten) von der LG Stadtwerke wurde Zweiter.