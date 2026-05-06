Den Wochenanfang verbringe ich an dem Ort, an dem ich als Free-Runnerin geformt wurde: dem „Parkour Park“ am Candidplatz . Überdacht, also geschützt vor Regen und praller Sonne, gebaut vom FAM e.V., dem Verein, der damals meine ersten Parkour-Coaching-Erfahrungen ermöglicht hat. Die Jobs dort waren mein absolutes Sprungbrett: Ohne sie keine Parkour-Karriere, ohne Parkour-Karriere kein Sportmodel, keine Stuntfrau, keine Schauspielerin. Der Candidplatz war der allererste Parkour-Park Münchens, und er war der Ort, an dem meine Geschichte angefangen hat. Wenn ich dort stehe, kommen sofort Erinnerungen hoch: die ersten Sprünge, die ersten Fails, die ersten echten Erfolge. Manche Orte formen einen einfach. Das hier ist so einer.

Dienstag: Essen wie in Thailand

Nach dem Training brauche ich was Ordentliches. Mein absoluter Favorit für richtig gutes Pad Thai in München ist der „Krua Thai Imbiss“ in der Dachauer Straße. Den Laden findet man wahrscheinlich nicht sofort, er ist klein, unscheinbar, keine Instagram-Kulisse. Aber genau das macht ihn aus. Man tritt ein und fühlt sich sofort wie in Thailand. Das Pad Thai ist das authentischste, das ich in dieser Stadt bisher gefunden habe und ich hab’ echt lange gesucht. Wer einmal dort war, geht wieder hin. Versprochen.

Mittwoch: Romantische Comedy im All

Am 22. Mai startet die neue Comedy „Stardust Hotel“ in der ARD-Mediathek über ein Grand Hotel im Weltall und seine eigenwilligen Belegschaft - darunter Silke Sollfrank als Yakumi. SWR / Christine Schroeder

Heute ist Käsekuchentag! Und ich hab’ dafür eine sehr gute Ausrede. Die „Cheesecake Witch“ in der Volkartstraße macht ihren Käsekuchen mit Quark statt Frischkäse. Das bedeutet: doppelt so viel Protein, halb so viel Fett. Ich nenne das einfach einen sportgerechten Snack. Und wenn ich dann doch noch ein zweites Stück nehme, sage ich mir dasselbe nochmal … nur ein bisschen überzeugter. Rund 25 handgemachte Sorten, ein winziger Laden voller Charme und einer interessanten Einrichtung. Seit mehr 20 Jahren eine Münchner Institution, ab 15 Uhr geöffnet.

Außerdem ist heute noch das ein oder andere zu tun an Interviews und Promo für die neue ARD-Serie „Stardust Hotel“, die von 22. Mai an in der Mediathek zu sehen ist: sieben kurze, wunderbar schräge und liebevoll gestaltete Folgen über ein etwas heruntergekommenes Hotel im Weltraum. Nia, die Hotelerbin, will dem Stardust seinen Stern zurückholen und ich spiele Yakumi, eine der zentralen Figuren der Hotel-Crew. Wer also etwas Weltraumfeeling abbekommen und einen Blick aus dem Weltraum auf unsere Erde erhaschen will – anschauen!

Donnerstag: Spaß im Ninja-Parkour

Heute geht es zu einem Ort, wo mein Herz als Parkour-Athletin höher schlägt: in den „Munich Action Park“ im Olympiapark. Die Anlage ist noch recht neu und hat richtig viel zu bieten, aber der Parkour-Bereich ist für mich das absolute Herzstück. Wer mich aus der RTL-Spielshow „Ninja Warrior“ kennt, wird sich außerdem auf den Ninja-Bereich freuen: Schafft ihr die Salmon-Ladder bis ganz oben? Und was ist mit dem Wallrun? Das Runterrutschen danach ist auf jeden Fall das Spaßigste an der ganzen Sache. Eintritt kostet gerade mal acht Euro für Parkour, Calisthenics, Bouldern und Ninja Obstacles. Die Parkour-Community dort ist familiär, offen und herzlich. Genau so, wie der Sport eben ist.

Freitag: Das beste Eis der Stadt

Inhaber und Eismacher Gunther Nann in seiner veganen Eisdiele „Ice Date“ in der Amalienpassage in der Maxvorstadt. Stephan Rumpf

Heute gibt es Eis, und zwar nicht irgendeines. Die „Ice Date-Eisdiele“ in der Amalienstraße ist für mich die beste Adresse der Stadt, vor allem für jemanden, der vegan lebt oder einfach mal etwas ausprobieren will, das nicht 08/15 schmeckt. Ich weiß, in der gleichen Straße gibt es den „Verrückten Eismacher“. Auch da gibt es tolle Eissorten (okay, die Sorte „Augustiner Hell“ klingt nicht nur interessant, sondern schmeckt auch so), aber das Vanille-Mandel-Eis vom Ice Date ist einfach eine Offenbarung. Das „Creamy Berry“ ebenfalls. Und wer mal was komplett Neues ausprobieren will: Kürbiskern-Eis. Datteln statt Zucker, Cashews statt Milch und Früchte statt Zusatzstoffe.

Samstag: Feiern in Freimann

Das Wannda-Circus-Open-Air beginnt wieder mit Stelzenakrobatik, Feuershows, Luftakrobatik, und das alles zu Melodic House und sphärischem Techno unter freiem Himmel. Leonhard Simon

Überraschung, auch heute gibt es wieder Bewegung, diesmal in Form von Tanzen! Das „Wannda Open Air“ in Freimann öffnet seine Tore. Stelzenakrobatik, Feuershows, Luftakrobatik, und das alles zu Melodic House und sphärischem Techno unter freiem Himmel. Besonders Feuershows faszinieren mich jedes Mal aufs Neue und das sage ich als jemand, der großen Respekt vor Feuer hat, fast schon Angst. Umso mehr beeindruckt mich, wie manche Menschen dieses Element so vollständig beherrschen. Das ist für mich echte Kunst. Was mich aber richtig begeistert: Das gesamte CO₂, das durch das Event entsteht – Anreise, Strom, Catering – wird vollständig ausgeglichen durch 100 Prozent Ökostrom, den sie beziehen. Feiern mit gutem Gewissen, so geht das! Ich fahre natürlich mit der Bahn hin. Und wer sich fragt, was der „Wannda Circus“ noch alles zu bieten hat, der werfe mal einen Blick auf die Website.

Sonntag: Relaxen am Strand

Kulturstrand der Urbanauten am Vater-Rhein-Brunnen auf der Museumsinsel. Robert Haas

Sand, Sonne, Freunde und eiskalte Getränke. Der Maximilianstrand mitten in München hinter dem Wittelsbacher Brunnen ist seit 1. Mai geöffnet und macht genau das möglich. Und mehr braucht es an einem schönen Sonntag auch nicht. Zurücklehnen und den Sand zwischen den Zehen spüren. Keine große Action. Einfach da sein und die Woche ganz entspannt ausklingen lassen. Herrlich.

Schauspielerin Silke Sollfrank. Birgit von Bally

Silke Sollfrank, geboren 1997, wuchs in München auf. Sie ist Schauspielerin, Parkour-Athletin und Stunt-Künstlerin. Seit Mitte der 2010er-Jahre verbindet sie ihre sportliche Spezialisierung mit der Film- und Fernsehbranche, arbeitet regelmäßig als Stuntdouble und steht auch selbst vor der Kamera. Sollfrank gehört zur professionellen Parkour-Szene und trat bei internationalen Wettkämpfen an. Als Schauspielerin und Stuntfrau wirkte sie unter anderem an Produktionen wie „Die Tribute von Panem“ sowie deutschen Film- und Fernsehprojekten mit. Ihr Schwerpunkt liegt auf körperbetonten Rollen, in denen sie Athletik, Bewegungskunst und darstellerische Arbeit verbindet. Sollfrank engagiert sich für die Parkour-Community, etwa als Mitgründerin eines Trainings- und Begegnungsorts. Im Juni startet der Kinofilm „Sommer auf Asphalt“ mit ihr im Kino. Zuvor ist sie in „Stardust Hotel“ zu sehen, einer Serie in sieben kurzen Episoden über ein Hotel im Weltraum und seine spezielle Crew (von 22. Mai an in der ARD-Mediathek, alle Folgen am Stück am 12. Juni, 22.30 Uhr, auf One).