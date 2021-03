Abgesehen vom Alleinsein ist der Bewegungsmangel Ursache von einigen Problemen in der Pandemie. Deswegen lädt Sebastian Altmann Kinder in "Coach Oldmans Sportsgang" ein.

Interview von Janek Kronsteiner

Sebastian Altmann bietet im Lockdown Kindersport per Videochat an. Er erklärt, wie man online Kindergeburtstage feiert und wie er aus Alltagsgegenständen Sportgeräte macht.

SZ: Herr Altmann, wie schaffen Sie es, dass sich die Kinder vor der Kamera bewegen?

Sebastian Altmann: Durch Spiele, die vielleicht einige aus dem Sportunterricht kennen. Mir ist es dabei wichtig, dass die Kinder dafür keine Sportgeräte brauchen und Alltagsgegenstände nutzen.

Welche Gegenstände sind das denn?

Alles, was man so in der Wohnung findet. Wir spielen etwa Reise nach Jerusalem. Nur dass wir keine Stühle wegziehen, sondern die Kinder einen Topf oder eine Armbanduhr so schnell wie möglich vor die Kamera holen müssen. Der Verlierer muss dann eine weitere Sportübung machen. Ein anderes Spiel: Wir formen aus einem Paar Socken einen Ball und versuchen ihn dann mit einem ausgebreiteten Handtuch in einen Eimer zu katapultieren.

Kommt es da nicht auch zu Frust, wenn die Kinder den Eimer nicht treffen?

Selten. Die meisten sind ganz aufgeregt, weil sie ihre Freunde bei den Kursen wiedersehen und einfach ein bisschen quatschen können. In jeder Gruppe sind zwischen sieben und zehn Kinder. Ich biete auch an, Kindergeburtstage im Videochat zu feiern. Im Vordergrund steht dabei immer die Gaudi. Da wird der Sport manchmal zur Nebensache.

Die Eltern sind sicher auch froh, wenn die Kinder im Lockdown für eine Weile beschäftigt sind.

Ja, klar. Sobald die Webcam eingerichtet ist, können die Eltern ein paar ruhige Minuten genießen. Manchmal waren sie aber neugierig und haben ein paar Übungen mitgemacht, zum Beispiel beim Sockenwerfen. Da wurde aus dem Kindersport ein Familienerlebnis. Am Ende unserer Kurse sind die Kinder natürlich ausgepowert. Die Eltern hatten dann oft einen ruhigen Abend.

Wie wirkt sich der Lockdown auf die Gesundheit der Kinder aus?

Abgesehen vom Alleinsein ist der Bewegungsmangel Ursache von einigen Problemen. Folge sind zum Beispiel Schlafstörungen und Übergewicht, aber auch Kopfschmerzen. Die kommen bei Kindern oft durch verspannte Rücken- und Nackenmuskeln, wenn Kinder sich zu wenig bewegen. Da hilft der Sport vor der Webcam natürlich. Aber in erster Linie möchte ich den Kindern vermitteln, dass Bewegung und Sport Spaß machen. Ich hoffe, dass die Onlinekurse die Kinder ermutigen, nach dem Lockdown Sport zu treiben.