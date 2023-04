Interview von Franz Kotteder

Der Spöckmeier in der Rosenstraße, fast direkt beim Marienplatz, ist ein mehr als 570 Jahre altes Münchner Traditionswirtshaus. Knapp drei Jahre lang ist es umfassend saniert und renoviert worden und eröffnet am kommenden Donnerstag mit einer neuen, prominenten Wirtsfamilie: Arabella Schörghuber, 55, die seit vielen Jahren auch Wirtin des Paulaner-Festzelts auf der Wiesn ist, übernimmt das Lokal mit ihren Kindern Ramona und Alexander Pongratz, 25 und 23 Jahre alt. Zuvor hatten sie schon die Grünwalder Einkehr in Grünwald geführt. Wie es dazu kam und was sie mit dem komplett runderneuerten Wirtshaus vorhaben, erzählen sie hier.