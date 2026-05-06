Zum ersten Mal probiert hat Tohru Nakamura das Eis von Lucy Allary vor ein paar Jahren – zunächst ohne zu wissen, dass es sich beim Eisbrunnen um eine vegane Eisdiele handelt. Überzeugt haben ihn schon damals Textur und Geschmack. Als ihn Allary fragte, ob er sich vorstellen könnte, gemeinsam mit ihr eine Eissorte zu kreieren, zögerte der Koch der Schreiberei, eines von nur zwei Drei-Sterne-Restaurants in München, deshalb nicht lange. Mit der Kombination aus Kombu-Alge, heller Misopaste und karamellisierten Pistazien kann man nun die erste der für die Saison insgesamt mindestens drei geplanten Eissorten in allen Eisbrunnen-Filialen probieren. Am Rande des Launches spricht der Sternekoch über die Bedeutung von Speiseeis in der gehobenen Gastronomie und verrät seine persönlichen Lieblingssorten.