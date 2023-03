Von Franz Kotteder

Bekommt Jan Hartwig mit seinem eigenen Restaurant Jan auf Anhieb drei Sterne? Oder kann Max Natmessnig, der Lieblingskoch aller international denkenden Münchner Gourmets, im Alois gleich in seiner ersten Saison das Triple holen? Was wird aus dem sehr ehrgeizigen Tohru Nakamura in seiner Schreiberei? Und Anton Gschwendtner, der Hartwig als Küchenchef im Atelier des Bayerischen Hofs beerbte und schon nach kurzer Zeit zwei Sterne erkochte - könnte nicht auch er reif sein für die höchsten Weihen? Und in Schwabing, im legendären Tantris, macht man sich ebenfalls Hoffnungen...