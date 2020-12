Die Stadtwerke München (SWM) sollen ihr Erdgas- und Ölgeschäft verkaufen. Dafür zeichnet sich eine breite Mehrheit im Stadtrat ab. Denn auch die Koalition aus Grünen und SPD hat nun angekündigt, aus ökologischen Gründen einen solchen Antrag im Stadtrat zu stellen. Davor hatten sich schon die Fraktionen von Linke/Die Partei und auch FDP/Bayernpartei dafür ausgesprochen. Die SWM gründeten im Jahr 2017 mit dem britischen Konzern Centrica die gemeinsame Firma Spirit Energy, in die sie all ihre Bereiche des Gas- und Ölgeschäfts einbrachten. Zuvor hatten sie Hunderte Millionen Euro in diesen Geschäftszweig zuschießen müssen. Anfangs lief das Geschäft der Spirit Energy auch gut, doch nun hat das Unternehmen mit der Coronakrise zu kämpfen. Der Partner Centrica hatte zudem verkündet, seine 69 Prozent am gemeinsamen Unternehmen verkaufen zu wollen. Möglicherweise müssen es die beiden nun gemeinsam versuchen. Umweltverbände kritisieren schon länger das Engagement der SWM beim Gas- und Ölgeschäft in der Nordsee.