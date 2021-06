Noch zwei Premieren präsentiert das Theater Regensburg in dieser Spielzeit in seiner Spielstätte am Bismarckplatz: "Die Nibelungen" von Friedrich Hebbel und den Opernklassiker "Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart. Beide Produktionen wurden während des Lockdowns geprobt und können deshalb noch kurzfristig angesetzt werden. Für "Die Nibelungen" hat der Vorverkauf bereits begonnen - für die Premiere am 20. Juni gibt es sogar einen "postpandemischen Begrüßungspreis" von nur 15 Euro auf allen Plätzen. Am Dienstag, 15. Juni, startet dann der freie Verkauf sowohl für "Die Zauberflöte" (Premiere ist am 9. Juli) als auch für alle Vorstellungen vom 5. - 22. Juli im Theater am Ostpark, im Thon-Dittmer-Palais und im Jungen Theater. Karten an der Theaterkasse unter ☎ 0941/507-24 24.