Im großen Stil

Die "Spielwiesn" findet vom Freitag, 15.11. bis Sonntag, 17.11. im MOC Veranstaltungscenter an der Lilienthalallee 40 statt. Geöffnet hat die Messe am Freitag von 13 bis 23 Uhr, am Samstag von zehn bis 20 Uhr. Von 18 Uhr an können Besucher an beiden Tagen die vergünstigte Abendkarte für acht Euro kaufen. Am Sonntag kann man die Messe von zehn bis 18 Uhr besuchen. An diesem Tag gilt die Abendkarte bereits von 16 Uhr an und kostet sechs Euro. Die "Forscha" hat am Freitag von neun bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von zehn bis 20 Uhr und am Sonntag von zehn bis 18 Uhr.

Für eine Tageskarte zahlen Erwachsene 14 Euro, für eine Zwei-Tages-Karte 24 Euro, und für drei Tage 34 Euro. Kinder, Jugendliche und Studenten zahlen acht, 14 und 20 Euro, Kinder, die jünger sind als vier Jahre, haben freien Eintritt.

Am Freitag findet auf der Messe die "Lange Nacht der Spiele" statt. Sie dauert bis 23 Uhr. Am Samstag beginnt um 14 Uhr der Vorentscheid für das Europa-WM-Finale des Heck-Meck-Turniers. Bis 24 Uhr dauert die Geek Night, das limitierte Zusatzticket gibt es für 29 Euro. Die Tickets müssen bis spätestens Samstag 16 Uhr im Messebüro Raum B001 bar bezahlt und abgeholt werden. Am Sonntag findet von 11 Uhr an das Halbfinale der 22. Deutschen Catan-Meisterschaften statt, das Finale beginnt um 14 Uhr. SZ