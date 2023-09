Von Barbara Hordych

Am Anfang stand eine Rückkehr. Eine Rückkehr an den Johannisplatz in Haidhausen, wo Gerd Grüneisl ganz in der Nähe in der Preysingstraße 52 aufgewachsen ist - eine Nachkriegskindheit mit Erinnerungen an unkontrollierte, vielfältige Spielorte. So war es für den jungen Kunsterzieher, der zunächst bis zum Vordiplom Architektur studiert hatte, bevor er an die Kunstakademie München wechselte, naheliegend, hierher zurückzukommen. Anfang der Siebzigerjahre wollte er mit fünf Pädagogen-Kollegen und -Kolleginnen nichts weniger, "als die Schule zu revolutionieren, zumindest zu verändern". Bei einem Treffen im Café am Wiener Platz, erinnert sich Grüneisl an seinen Weg vom Kunsterzieher am Gymnasium zum "Kulturpädagogen" in der außerschulischen Kinder- und Jugendkulturarbeit. Für ihn entwickelte sich eine Berufsexistenz irgendwo zwischen Kunst, Pädagogik und Alltagskultur.