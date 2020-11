Von Anita Naujokat, Allach/Untermenzing

Es ist wahrlich ein Gezerre um einen möglichen Spielplatz für Kleinkinder: Nach dem Wunsch aus der Bürgerschaft, Am Lochholz, Ecke Augustenfelder Straße einen Kleinkinder-Spielplatz einzurichten, dem wiederum ein "Einspruch" und eine "Gegendarstellung" von Anliegern folgte, hat sich in der jüngsten Sitzung des Bezirksausschusses (BA) Allach-Untermenzing ein Befürworter des Spielplatzes erhoben. Er wolle das Gremium, welches das Anliegen an die Stadt weitergeleitet hatte, in der Angelegenheit unterstützen, sagte der Mann. Die Anwohner würden mit allen nur möglichen Argumenten gegen den Kleinkinder-Spielplatz ins Feld ziehen. Er halte den Platz für schön und ruhig und habe Vertrauen in die Stadt, das Gelände auch so gut einzufrieden, dass Glasscherben und Busse keine Gefahren mehr für die Kinder darstellten.

Anrainer hatten mit einem umfangreichen Schreiben gegen das Vorhaben protestiert. So sei die Verkehrssicherheit nicht gegeben, da "die Dachauer und Fürstenfeldbrucker" die Straße Am Lochholz als "Rennstrecke" sähen. Es herrsche Busverkehr, zudem werde die Wiese als Hunde- und Katzenklo und zum Ausführen von Pferden benutzt. Glasscherben und Restmüll samt Ungeziefer und dessen Kot neben nahen Containern, Kippen und ausgelaufenes Öl von abgestellten Fahrzeugen sprächen ebenfalls gegen das Vorhaben.

Außerdem sei das Argument nicht richtig, so die Anrainer, dass es in einem Umkreis von eineinhalb Kilometern keinen Spielplatz gebe. Direkt gegenüber habe man schon einen Fußball-/Bolzplatz mit Lärm den ganzen Tag, ein Spielplatz liege an der Achwaldstraße, und zur Würm mit einem ganzen Arsenal an Sportgeräten und Bänken seien es nur 500 Meter. Dort könnten sich ebenfalls Kleinkinder austoben. Außerdem sei das ehemalige Allacher Bad mit einem Spielplatz nur einen Kilometer entfernt.

Noch ist keine Entscheidung gefallen. Lea Paetzold (SPD), die Leiterin des BA-Unterausschusses Familie, Bildung, Soziales und Sport, befand nach einer informellen Begehung, dass der Standort grundsätzlich geeignet sei. Doch noch sei dies im Unterausschuss genauer zu besprechen.