27. September 2018, 18:55 Uhr Spiel auf 18 Bahnen Schlag auf Schlag

Wer glaubt, der Amateursport ist nur ein spaßiges Ferienvergnügen, der kennt Gerry nicht - den deutschen Meister auf Beton

Von Robert Meyer

Gerry bückt sich an der Bahn 14 hinunter und wischt eine Handbreit Regen von der Metallbande. Das wiederholt er drei Mal: Links, rechts und noch Mal links - genau an den Stellen, die er gleich treffen muss, um den Ball mit einem Schlag ins Loch zu bugsieren. Dann platziert er den Ball auf dem Startkreis der Minigolfbahn, blickt zum ersten trockenen Punkt, fixiert wieder den Ball, holt mit dem Schläger aus - und schickt den Ball auf die kurze Reise. Der trifft die trockene Bande links, den trockenen Punkt rechts, doch die dritte trockene Stelle erwischt er nicht: Der Ball wird nass und kommt vom geplanten Weg ab - knapp daneben.

Das ist ungewöhnlich. Gerry, der eigentlich Gerald Friesacher heißt, trifft an diesem Donnerstagabend an fast allen Bahnen mit einem einzelnen Schlag. Was für die meisten Menschen eine Freizeitbeschäftigung an sonnigen Wochenenden ist, nennt er "eine Sucht". Der Süchtige sei der beste Spieler des Vereins, sagt Helmut Landl, Vorsitzender des BSV 86 München aus Straßlach, einem von acht Minigolfvereinen in München und Umgebung. 2017 gewann Gerry die deutsche Meisterschaft auf Beton im Einzel und mit der Mannschaft die erste Senioren-Klasse. Die schönsten Erfolge in seiner über 30-jährigen Karriere seien das gewesen, sagt der 57-Jährige.

‹ › Gerald "Gerry" Friesacher holt zum Einlochen aus. Bild: Claus Schunk

‹ › Für jede Situation... Bild: Claus Schunk

‹ › ...hat er einen passenden Ball. Bild: Claus Schunk Wird geladen ...

Einer von vielen Triumphen des BSV. Auf den Holzregalen des kleinen Vereinshauses stehen die goldenen Pokale schon in zweiter Reihe. Im Sommer treffen sich die Mitglieder jede Woche, um zusammen zu trainieren. An diesem verregneten Abend aber ziehen nur vereinzelt Spieler ihre Runden über den Platz. Und der minigolfsüchtige Gerry.

"Man kann keine Runde vorhersagen", sagt Friesacher, Minigolf sei "eine Wissenschaft für sich". Das mache die Faszination des Sports aus, bei dem man viele Faktoren berücksichtigen müsse, um erfolgreich zu sein: Art und Zustand des Platzes, das Talent des Spielers, die Tagesform, das Wetter - und die Ausrüstung. Friesacher öffnet eine kleine Tasche, in der etliche Bälle in allen möglichen Farben liegen. Für jeden Schlag der passende Ball, erklärt er. Alle mit verschiedenen Eigenschaften. Der eine springt wie ein Flummi, der andere bleibt liegen wie ein Stein, einer ist für 20 Grad, ein anderer für 30 Grad Außentemperatur geeignet. Profis besäßen Tausende von Bällen, behauptet der Vereinsvorsitzende Landl. Jeder kostet im Internet um die 16 Euro.

Die meisten Menschen kennen nur den Universalball, den sie gemeinsam mit dem Schläger am Minigolfplatz ausleihen können. Mit dieser Ausrüstung bräuchten gute Spieler ungefähr 35 Schläge für alle 18 Bahnen, sagt Landl. Um 2017 deutscher Meister zu werden, benötigte Friesacher in seiner besten Runde nur 24 Schläge.

Um so gut zu werden, gehe für das viele Training und die Turniere schnell mal die ganze Freizeit und der Urlaub drauf. Der eigentlich familiäre Sport ist nicht immer familienfreundlich. Drei Tage vor einem Turnier müsse man anreisen und üben, sonst wäre der Heimvorteil der Gastgeber zu groß, sagt Friesacher. Obwohl die Turnierplätze international standardisiert sind, habe jeder seine Eigenheiten. Doch der hohe Aufwand lohne sich. Die nötige Konzentration auf dem Platz sei ein guter Ausgleich zu seiner stressigen Arbeit als Bauleiter, sagt der 57-Jährige. Auf ergiebige Preisgelder brauche man in diesem Amateursport jedoch nicht hoffen. Nur die Reisekosten würden vom Verein gezahlt - finanziert von den Besuchern des Minigolfplatzes, auf dem an Wochenenden die Hölle los sei.

Wenn sich nicht bald neue, junge Mitglieder fänden, sagt der 73-jährige Vereinsvorsitzende Helmut Landl, sei der ganze Verein in Gefahr. (Foto: Claus Schunk)

Trotzdem interessieren sich immer weniger junge Menschen für den BSV. Vor Jahrzehnten hatte der Verein noch 60 Mitglieder, heute sind es noch 40. Der BSV, der einst in der Bundesliga spielte, sei "überaltert", sagt Landl, der Vorsitzende, der selbst 73 Jahre alt ist. Andere Freizeitangebote konkurrieren mit dem Minigolf um die Jugendlichen, der Schritt vom Spaß am Wochenende zum regelmäßigen Training ist groß. Zudem sei die Lage des Platzes ein Problem: Man brauche schon ein Auto, um dort regelmäßig trainieren zu können, meint Landl. Wenn sich nicht bald junge Mitglieder fänden, sagt er, sei sogar der ganze Verein in Gefahr. Dabei könnten die Jugendlichen von den Besten lernen.

Friesacher legt den Ball auf den Startkreis des "Großen Ochsers". So nennen die Vereinsmitglieder Bahn vier, eine der schwierigsten auf dem Platz. Er blickt einmal kurz Richtung Ziel: die Eingangspforte eines quaderförmigen Tempels aus Steinen in der Mitte der Bahn, zu dem ein steiler Weg hinaufführt. Gerry holt aus, trifft den Eingang und wartet. Aus dem Inneren dringen dumpfe Geräusche, nach ein paar Sekunden spuckt der Tempel den Ball in Richtung des Lochs wieder aus. Treffer.

Hier wird geschwungen Anders als für Gerald Friesacher, ist Minigolf für die meisten Menschen wohl doch eher Hobby als Leistungssport. Mit Beginn des Herbstes nimmt das Gedränge an den Bahnen parallel zu den sinkenden Temperaturen allmählich ab - eigentlich eine gute Zeit für Freizeitsportler, die nicht vor jedem Schlag anstehen wollen. Denn die meisten Anlagen sind noch bis Ende Oktober bespielbar. Im Olympiapark am Spiridon-Louis-Ring 21 etwa stehen die 18 Bahnen noch einen Monat lang für Familienausflüge oder eine betriebsinterne Meisterschaft zur Verfügung. Erwachsene zahlen für die erste Runde fünf Euro, jede weitere kostet vier Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen vier Euro. Der späteste Spielbeginn im Oktober ist um 18 Uhr. Gleiches gilt für die Minigolfanlage am Langwieder See. Sollte man hier nicht vor Einbruch der Dunkelheit fertig werden, hat Inhaberin Hildegard Winter vorgesorgt: "Wenn's dunkel wird, haben wir Laternen da", erklärt sie. Neben dem improvisierten Flutlicht sollen die günstigen Preise an die Eschenrieder Straße 128 locken: Erwachsene zahlen für die erste Runde 3,40 Euro, jede weitere Runde kostet 2,50 Euro. Für Kinder zwischen sieben und 15 Jahren kostet die erste Runde 2,50 Euro, jede weitere 1,80 Euro. Bei schlechtem Wetter und zwischen November und März bleibt die Anlage geschlossen. Ganzjährig geöffnet hat hingegen die Minigolfanlage in Vaterstetten an der Baldhamer Straße 98. Allerdings spielt auch hier die Witterung eine Rolle: "Wir sind prinzipiell geöffnet, sofern das Wetter mitspielt", erklärt ein Mitarbeiter. Solange die Bahn trocken ist, kann auf der Anlage von Edwin Ziegler auch im Dezember oder im Januar täglich bis 18 Uhr gespielt werden, am Wochenende bis 17.30 Uhr. Die Runde für Erwachsene kostet vier Euro, Kinder bezahlen drei Euro und Senioren 3,50 Euro. Wer völlig unabhängig von Regen und Kälte spielen möchte, kann das im Dream-Bowl Palace an der Apianstraße 9 in Unterföhring tun. Das "Moonlight-Minigolf" auf der Schwarzlichtanlage ist ganzjährig buchbar. "Bahnen, Wände und Schläger sind beleuchtet, der Rest ist dunkel", beschreibt Mitarbeiterin Sibylle Dengel das ungewöhnliche Ambiente. Montags bis mittwochs ist die Anlage bis 23 Uhr geöffnet, donnerstags bis 24 Uhr. Besonders Minigolfvernarrte können freitags bis zwei Uhr und samstags sogar bis drei Uhr auf Bälle einschlagen. Die Preise sind für die langen Öffnungszeiten und das Schwarzlichtbrimborium recht moderat: Erwachsene bezahlen pro Runde 4,50 Euro, Kinder 3,50 Euro. lfr

Der Platz am Riedweg 1 in Straßlach ist montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr, www.bsv-86.de.