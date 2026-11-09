Nun ist die Preisträger-Liste des Bayerischen Kunstpreises 2026 komplett: Wie die Bayerische Staatsregierung am Montag mitteilte, bekommt die Spider Murphy Gang den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten. Die Kult-Band reiht sich damit bei der Verleihung am Freitag, 12. November, im Bergson Kunstkraftwerk unter die sieben Preisträger verschiedener Kategorien ein, darunter der Jazzpianist Michael Wollny ( „Kreatives Schaffen“), Samuel Koch („Performance“) oder Karl Borromäus Murr und Michaela Breil vom Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg („Ausstellung“).

Ministerpräsident Markus Söder schreibt zur Begründung: „Die Spider Murphy Gang ist eine der besten bayerischen Bands aller Zeiten. Sie begleitet mich seit Jahrzehnten und gehört seit der Jugend zu meinen absoluten Lieblingsbands. Sie haben den bayerischen Rock’n’Roll erfunden und prägen bis heute die Musiklandschaft in Bayern.“ In der Tat ist die von Frontmann Günter Sigl und Namensgeber Barney Murphy (bürgerlich Gerhard Gmell) 1977 gegründete Band eine absolute Ausnahmeerscheinung.

Die Neue Deutsche Welle spülte die Spider Murphy Gang 1982 ganz nach oben, mit dem dritten Album „Dolce Vita“ und den darauf enthaltenen Hits „Skandal im Sperrbezirk“ (der unlängst wegen seines vermeintlich frauenfeindlichen Textes wieder Gegenstand von Diskussionen wurde) und „Schickeria“. Freilich gehörte die Band nur bedingt und höchstens wegen der deutschen Texte zur „NDW“, dieser aus Punk und New Wave hervorgegangenen Bewegung. Ihr Metier war und ist der klassische Rock’n’Roll – oder „Rackn Roi“, wie es Günter Sigl gerne ausspricht.

Große Charts-Erfolge hatte man damit zwar später keine mehr, doch Songs wie die München-Hymne „Sommer in der Stadt“ oder „Mir san a bayrische Band“ zählen weit über die bayerische Fangemeinde hinaus zu den bis heute von jedem Formatradio gespielten Evergreens. Auch dass die Band seit 25 Jahren kein Studioalbum mehr eingespielt hat, hat ihrem Erfolg keinen Abbruch getan: Ihre Live-Konzerte rocken nach wie vor die ganz großen Säle, wie zum Beispiel zum 40. Geburtstag 2017 mehrfach die ausverkaufte Olympiahalle.

Auch Ministerpräsident Söder weiß um das Geheimnis der Spider Murphy Gang: „Sie sind ein lebendes Denkmal bayerischer Identität und herausragende Botschafter Bayerns.“ Und somit perfekte Ehrenpreisträger des erst zum zweiten Mal – in der Nachfolge des Bayerischen Kulturpreises – vergebenen Bayerischen Kunstpreises, mit dem die Staatsregierung die Vielfalt der bayerischen Kunstszene sichtbarer machen und Personen ehren will, die „sich in herausragender Weise um die Kunst in Bayern verdient gemacht haben.“