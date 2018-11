1. November 2018, 18:58 Uhr Spezialeinheiten im Einsatz Gleitschirm und Stereoanlage legen Zugverkehr lahm

Herrenlose Gepäckstücke: Die Polizei räumte am Mittwoch Bereiche des Münchner Ost- und des Hauptbahnhofs

Für etwa eine Stunde bestand am Mittwochmittag der Verdacht, der Hauptbahnhof und der Ostbahnhof könnten Ziel eines Terroranschlags sein. Die Bahnhöfe wurden geräumt und abgesperrt, der Fernzug- sowie der S-Bahn-Verkehr gerieten durcheinander, vor den Bahnhöfen warteten Hunderte Reisende, viele hektisch telefonierend - am Ende aber stellte sich alles als eine Verknüpfung unglücklicher Umstände und somit als harmlos heraus.

Der Geschichte begann gegen 11.30 Uhr am Hauptbahnhof, wo ein offenbar herrenloses größeres Gepäckstück herumstand, das in eine mit Klebeband fixierte Folie gewickelt war. Als eine halbe Stunde später am Ostbahnhof ein ähnliches Gepäckstück auftauchte, waren die Sicherheitskräfte alarmiert. Beamte der Bundespolizei rückten an, ebenso Kräfte der Bayerischen Landespolizei sowie Sicherheitsleute der Deutschen Bahn. Absperrungen wurden eingerichtet, die Polizei räumte den kompletten Bahnsteigbereich und die Schalterhalle des Hauptbahnhofs. Zwischen 12.15 und 13.15 Uhr wurde der gesamte Zugverkehr von und nach München eingestellt. Am Ostbahnhof wurden ebenfalls die Schalterhalle sowie die Bahnsteige 1 und 2 gesperrt.

Wenig später schwärmten Polizeispezialisten mit Hunden und Röntgengeräten aus, um die verdächtigen Gepäckstücke zu untersuchen. Am Ostbahnhof erübrigte sich die Sprengstoffuntersuchung bald. Im Reisezentrum erschien ein 59-jähriger Milbertshofener, der glaubhaft versichern konnte, die eingesackten Utensilien gehörten ihm, es handle sich um einen Gleitschirm samt Zubehör. Der Mann hatte das Frachtstück in eine S-Bahn gelegt, und als er weiteres Gepäck in den Waggon hieven wollte, fuhr die Bahn ohne ihn davon. Reisende lieferten die nunmehr unbehütete Bagage im Reisezentrum Ostbahnhof ab. Von dort aus alarmierte man die Polizei.

Etwa zur selben Zeit durchleuchteten die Spezialkräfte am Hauptbahnhof das suspekte Folienpaket per Röntgengerät und stellten fest, dass es sich um eine Stereoanlage handelt. Nach Aufhebung der Sperrung meldete sich ein 37-Jähriger aus Waldkraiburg, der sein Gepäck vermisste. Die Anlage gehörte ihm. Er hatte noch was erledigt, und sein Gepäck im Vertrauen auf die Ehrlichkeit der Leute stehengelassen.