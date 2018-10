12. Oktober 2018, 18:56 Uhr Sperrungen am Wochenende Große Laufbahn

Marathon und S-Bahn-Baustelle behindern den Verkehr

Wer an diesem Wochenende in der Stadt unterwegs ist, muss sich auf einige Hindernisse und Einschränkungen einstellen - es sei denn, man tritt als Läufer beim Marathon an. Die Sportler, die um 10 Uhr im Olympiapark starten, haben am Sonntag freie Bahn, für viele andere Verkehrsteilnehmer bedeutet das allerdings erhebliche Einschränkungen. Viele Straßen sind für den Autoverkehr gesperrt, der oberirdische Nahverkehr ist in weiten Teilen lahmgelegt. Den genauen Streckenverlauf gibt es im Internet unter generalimuenchenmarathon.de. Der Marathon findet seit 25 Jahren immer am ersten Sonntag nach der Wiesn statt. Angemeldet wurde die Laufveranstaltung bereits im Frühjahr 2017, also etwa ein Jahr, bevor sich die Staatsregierung für den Termin der Landtagswahl entschied. Die Stadt hat mehrfach auf diese Terminkollision hingewiesen, geholfen hat es offenkundig nicht.

Hinzu kommt, dass die S-Bahn-Stammstrecke wegen Bauarbeiten das ganze Wochenende zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke nicht verkehrt. Bei der S-Bahn beginnt die Sperre am Freitag gegen 20.40 Uhr und endet am Montag gegen 4.45 Uhr. Grund sind Vorarbeiten für die zweite Stammstrecke. Auf dem gesperrten Abschnitt fahren im 15-Minuten-Takt Ersatzbusse. Zwischen Donnersbergerbrücke und Ostbahnhof fahren die Linien S2 Ost, S3 Ost und S7. Damit sind im Tunnel S-Bahnen etwa alle zehn Minuten unterwegs. Auf allen Linien (außer der S7) kommt es zu Umleitungen, mehrere Stationen werden nicht angefahren. Am 13.und 14. Oktober ist zudem die S 6 zwischen Starnberg und Tutzing wegen Brückenbauarbeiten unterbrochen. Auch hier verkehren Ersatzbusse. Die Bahn informiert im Internet unter s-bahn-muenchen.de/baustellen. In den U-Bahnen der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) könnte es am Sonntag wegen Marathon und S-Bahn-Sperre eng werden. Von 7 bis 17 Uhr sind einzelne Streckenabschnitte von insgesamt 28 Tram- und Buslinien von Umleitungen und Unterbrechungen betroffen. Wegen des zusätzlichen Fahrgastaufkommens setzt die MVG zeitweise auch zusätzliche U-Bahnzüge auf den Linien U3 und U4 ein. Informationen zu allen Betriebsänderungen gibt es auf mvg.de.