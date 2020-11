2020 ist nicht unbedingt ein Jahr, an das sich Menschen mit Freude erinnern werden. 2020 ist das Jahr der Corona-Pandemie. Ein Jahr, das viele damit in Verbindung bringen, dass Freunde oder Verwandte gestorben ober schwer erkrankt sind oder man selbst wegen der Folgen der Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten gekommen ist. Menschen in Not zu helfen, ist schon immer die Aufgabe vom SZ-Adventskalender. Auch heuer unterstützt der Lions Club München-Pullach mit seinem Adventskalender das Hilfswerk der Süddeutschen Zeitung.

Detailansicht öffnen Das Fresko Christi Geburt mit dem Heiligen Hieronymus von Bernardin Pinturicchio. (Foto: Lions Club)

Der Verkauf der 5500 Exemplare des Kalenders beginnt am Montag, 9. November, im Servicezentrum der SZ an der Fürstenfelder Straße 7 (geöffnet montags bis donnerstags von 10 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 16 Uhr), im Kaufhaus Beck am Marienplatz und in der Raben-Apotheke am Kirchplatz in Pullach.

Der Kalender, der das Fresko Christi Geburt mit dem Heiligen Hieronymus von Bernardino Pinturicchio zeigt, kostet sechs Euro. Die eine Hälfte des Erlöses geht wie immer an den "Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung". Die andere Hälfte erhält das Clean-Project Neuhausen.

So können Sie spenden Wer helfen will, wird um ein Geldgeschenk gebeten, Sachspenden können leider nicht entgegengenommen werden. Bareinzahlungen sind im SZ-Servicezentrum, Fürstenfelder Straße 7, möglich. Sicher online spenden können Leser im Internet unter www.sz-adventskalender.de. Überweisungen sind auf folgendes Konto möglich. "Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung e.V." Stadtsparkasse München IBAN: DE86 7015 0000 0000 6007 00 BIC: SSKMDEMMXXX Spenden sind steuerlich abzugsfähig; bis zu einem Betrag in Höhe von 200 Euro reicht der vereinfachte Nachweis. Bei Spenden in Höhe von mehr als 200 Euro senden wir Ihnen die Spendenbestätigung zu, sofern auf der Überweisung der Absender vollständig angegeben ist. Jede Spende wird ohne Abzug dem guten Zweck zugeführt. Alle Sach- und Verwaltungskosten, die entstehen, trägt der Süddeutsche Verlag. SZ

Und auch sich selbst kann man mit dem Kalender ein Geschenk machen: Jeder Käufer des Adventskalenders nimmt automatisch an der täglichen Verlosung von insgesamt 400 Gewinnen im Gesamtwert von 27 000 Euro teil.