14. September 2018, 18:57 Uhr Spenden für guten Zweck Viel Armut in der reichen Stadt

Alte, Kinder, Alleinerziehende, Großfamilien und sogar die Mittelklasse: Das Risiko, dass das Geld nicht reicht, bleibt breit gestreut. Eine Diskussion zum Jubiläum des SZ-Adventskalenders

Von Wolfgang Görl

Klar, Armut ist immer schmerzlich, sagt Sabine Walper. "Aber da, wo man von viel Wohlstand umringt ist, tut Armut besonders weh. Gerade in München ist es sehr viel schmerzlicher." Hier, in der wohlhabenden Landeshauptstadt, ist Reichtum nun mal gut sichtbar, hier zeigt man auch gern, was man hat, weshalb, ergänzt Irene Götz, diejenigen, die wenig haben, ihre Armut in der Regel verbergen. Insbesondere Menschen, die aus der Mittelschicht stammten und im Alter, sei es wegen eines Schicksalsschlags, sei es wegen zu geringer Rente, in Not geraten seien, gäben sich größte Mühe, nicht als Absteiger erkennbar zu sein. Für sie, sagt Götz, "ist es das Schlimmste, wenn sie den Enkeln keine Geschenke mehr machen können". Dass es aber nicht allen Bedürftigen gelingt, ihre Armut zu verbergen, ist eine Erfahrung, von der Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) in der anschließenden Podiumsdiskussion berichtet: "Wenn ich aus dem Rathaus gehe, sehe ich Menschen betteln, und wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich die Pfandflaschensammler in den Abfallkörben wühlen."

Sabine Walper, Forschungsdirektorin des Deutschen Jugendinstituts in München, und Irene Götz, Professorin am Institut für Empirische Kulturwissenschaft und Europäische Ethnologie an der Ludwig-Maximilians-Universität, stellten bei der Jubiläumsveranstaltung zum 70-jährigen Bestehen des Adventskalenders der Süddeutschen Zeitung ihre Thesen zur Familien- respektive Altersarmut vor. Die Spendenaktion war nach dem Krieg unter dem Titel "Christkindlfahrt zu den Vergessenen" gegründet worden, es ging um Hilfe für Kriegsgeschädigte. Zu Beginn des Jubiläumsabends in der Katholischen Akademie würdigte deren Direktor Florian Schuller den im April gestorbenen SZ-Lokalchef Christian Krügel, der die Veranstaltung noch initiiert hatte, mit einer Gedenkminute. Krügel, sagte Schuller, war "kein lauter Christ", sondern einer "mit einem demütigen Selbstbewusstsein".

„Das Thema Armut lässt uns nicht los“, sagt die Wissenschaftlerinnen Sabine Walper. (Foto: Stephan Rumpf)

Das Risiko in Armut zu geraten, so bilanziert Pädagogikprofessorin Walper, sei in den vergangenen zehn Jahren trotz des Aufschwungs auf dem Arbeitsmarkt weder insgesamt noch speziell für Familien mit minderjährigen Kindern gesunken. Rund 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche, also knapp 20 Prozent aller Minderjährigen, seien in Deutschland von Armut bedroht. Am meisten gefährdet seien Alleinerziehende, aber auch kinderreiche Familien liefen häufig Gefahr, abgehängt zu werden. Gerade in einer teuren Stadt wie München wächst zudem der Anteil der "working poor", mithin solche Menschen, die zwar einen Job haben, aber so schlecht bezahlt werden, dass es kaum reicht. Laut Walper leiden darunter besonders die Kinder; sie würden häufiger krank als ihre Altersgenossen aus betuchteren Familien. Zudem haben sie auch in puncto Bildung Nachteile. Angesichts solcher Mängel "steigen die Risiken einer generationenübergreifenden Verfestigung der Armut". Als besonders belastend für die Kinder beschreibt Walper das nicht selten raue Klima in der Familie. "Konflikte, die destruktiv ausgetragen werden, schwappen über in die Eltern-Kind-Beziehung." Deshalb komme außerfamiliären Angeboten wie Kitas und Schulen ein wichtige Rolle bei der Bekämpfung armutsbedingter Nachteile von jungen Menschen zu.

Irene Götz hat die Altersarmut in München untersucht, etwa in Gesprächen mit betroffenen Frauen. Generell steige die Altersarmut in Deutschland drastisch, jede fünfte Person im Rentenalter sei gefährdet. Wegen der hohen Lebenshaltungskosten sind ältere Menschen in München bereits von Armut bedroht, wenn sie weniger als 1350 Euro Rente haben - eine Summe, mit der man anderswo noch über die Runden käme. Vor allem alleinstehende Frauen, so Götz' Erkenntnisse, haben aber oft nur eine Rente von unter 1000 Euro, die von der Miete weitgehend aufgezehrt wird. Überhaupt hat sie in ihren Interviews festgestellt: "Wohnen ist der Dreh- und Angelpunkt." Deshalb empfiehlt Götz, mehr Sozialwohnungen zu bauen, aber auch Modelle wie Genossenschaftswohnungen oder Mehrgenerationenhäuser zu fördern.

Irene Götz sagt, diejenigen, die wenig haben, verbergen ihre Armut in der Regel. (Foto: Stephan Rumpf)

Was dabei die Stadt tun kann, ist eine Frage, mit der SZ-Lokalchefin Nina Bovensiepen beim folgenden Podiumsgespräch OB Dieter Reiter konfrontiert. Reiter weiß natürlich auch, "dass viele ältere Menschen sich die Wohnung wegen steigender Mieten nicht mehr leisten können". Zwar sei der Mangel an bezahlbarem Wohnraum schon seit vielen Jahrzehnten ein Problem in München, in jüngster Zeit aber habe sich die Situation zugespitzt, weil die Stadt jährlich um bis zu 25 000 Menschen wachse. In puncto Mietbelastung, sagt Reiter, ist die entscheidende Frage: "Wie viel Prozent meines Einkommens muss ich für die Miete bezahlen?" Mittlerweile seien viele Münchner gezwungen, einen großen Teil ihrer Einkünfte in die Miete zu stecken. Reiter plädiert dafür, die Sache von beiden Seiten aufzurollen: Einmal von der Seite des Einkommens, was für Rentner bedeutet: Sie benötigen schlichtweg mehr Geld, also eine höhere Rente. Reiter fordert: "Wir brauchen ein neues Rentensystem, in das alle einzahlen, auch Beamte und Selbständige. Dann würde die Rentenkasse anders ausschauen." Was die Entwicklung der Mieten betrifft, verweist Reiter auf die jüngst beschlossene städtische Mietpreisbremse, die für 65 000 Wohnungen der Stadt gilt. Der Oberbürgermeister möchte auch andere Immobiliengesellschaften für dieses Modell gewinnen. "Die katholische Kirche hat sich schon freiwillig angeschlossen."