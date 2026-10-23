Laute, rhythmische Beats schallen über den Vorplatz des Sendlinger Tors. Passanten schauen neugierig auf den bunt bemalten Einkaufswagen, in dem ein junger Mann sitzt und Musik auflegt. Einige bleiben stehen und beginnen zu tanzen, andere zücken ihr Handy und machen Videos. Was für viele aussieht wie eine spontane Party in der Münchner Innenstadt , hat jedoch auch einen ernsten Hintergrund. Hinter dem DJ-Pseudonym Lenzyboy steckt Leon Müller. Er ist 17 Jahre alt und sammelt Spenden für die Forschung zur Nervenkrankheit ALS.

Leon hat vor drei Jahren seinen Vater an die Krankheit verloren.

„Die Aktion lief eigentlich noch viel besser, als ich erwartet hatte“, sagt Leon und lächelt zufrieden. Er steht auf der Dachterrasse eines Cafés in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs. Seit er in der Nähe der Münchner Fußgängerzone aufgelegt hat, ist eine Woche vergangen, seine schweren Over-Ear-Kopfhörer hat Leon aber auch hier im Café neben sich abgelegt. „Wir haben insgesamt mehr als 230 Euro Spenden gesammelt und sind auch nicht vom Ordnungsamt gestoppt worden. Ich hatte damit eigentlich gerechnet, weil München manchmal schon sehr verklemmt sein kann“, erklärt er und schmunzelt. „Die Leute auf der Straße haben aber total positiv reagiert und haben sich von uns auch den Hintergrund der Aktion erklären lassen.“

„Als Kind war mein Vater mein Vorbild, irgendwann wollte ich seinen Club mal übernehmen.“

Leon war sieben Jahre alt, als sein Vater an ALS erkrankte. In einem Familienurlaub entwickelte sein Vater plötzlich Lähmungserscheinungen und stürzte immer wieder. Zunächst führten Ärzte die Symptome auf einen Zeckenbiss zurück, doch die Lähmungen breiteten sich immer mehr aus. Sein Vater war zunehmend in seinen Bewegungen beeinträchtigt.

Amyotrophe Lateralsklerose, oder kurz ALS, ist eine degenerative Erkrankung des Nervensystems, an der in Deutschland rund 6000 bis 8000 Menschen erkrankt sind. Wie bei Leons Vater stellen Betroffene häufig ausgehend von Armen oder Beinen eine Kraftminderung oder Muskelschwäche fest, da die für Motorik zuständigen Nervenzellen in Gehirn und Rückenmark zunehmend ihre Funktion verlieren. Mit fortschreitender Krankheitsdauer kann es zur Lähmung der gesamten Skelettmuskulatur kommen. Die Krankheit ist nicht heilbar, die durchschnittliche Lebenserwartung von Patienten beträgt laut der Charité Berlin drei bis fünf Jahre nach Diagnosestellung.

Leons Vater hatte einen langsameren Krankheitsverlauf. Als er starb, war Leon 14 Jahre alt.

Die Krankheitsjahre waren für Leon eine große Belastung. Er zog sich stark zurück, kämpfte mit Übergewicht und verpasste häufig den Schulunterricht. „Diese Zeit war für meine gesamte Familie extrem hart. Jeder wusste, worauf die Krankheit hinausläuft und man musste zusehen, wie es immer schlimmer wurde“, erzählt er.

Leons Vater wurde durch die Erkrankung zunehmend stärker eingeschränkt. Selbst den Rollstuhl, auf den er lange angewiesen war, konnte er aufgrund von Lähmungen in den Händen irgendwann nicht mehr benutzen. Seine Familie verbrachte viel Zeit mit ihm zu Hause und pflegte ihn, doch starke Medikamente sorgten dafür, dass er häufig nicht bei vollem Bewusstsein war.

„Ich glaube, ich habe erst sehr spät realisiert, dass ich eigentlich ab einem sehr jungen Alter keinen Vater mehr hatte“, sagt Leon, „das ist schon ein sehr frustrierendes Gefühl.“

Doch Leon hat auch viele schöne Erinnerungen an gemeinsame Zeiten mit seinem Vater. Sein Vater war der Besitzer der Alten Galerie, einem der ältesten Clubs Münchens, er zeigte Leon schon früh die Abläufe hinter den Kulissen des Nachtlebens. Außerdem brachte er ihm bei, was es heißt, früh selbständig zu sein und erwachsen zu handeln.

Leon erinnert sich: „Als Kind war mein Vater mein Vorbild, irgendwann wollte ich seinen Club mal übernehmen. Durch ihn habe ich meinen Draht zur Musik und zum Nachtleben entwickelt. Er hat mir auch meine erste Akustikgitarre geschenkt und ich habe seinetwegen angefangen, Musik zu machen.“

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Leon ist viel in der Techno-Szene in München unterwegs, seit einigen Monaten bringt er sich das Auflegen selbst bei. Seitdem legt Leon an der Isar oder auf Privatpartys für seine Freunde auf. Sein Ziel ist es aber, langfristig seine Bekanntheit zu steigern, um zukünftig auch für Gigs gebucht zu werden.

So entstand auch die Idee, mit dem Einkaufswagen durch die Münchner Innenstadt zu ziehen und dort für die Passanten aufzulegen. „Zu Beginn der Aktion stand eigentlich der Gedanke, Aufmerksamkeit für mich als DJ zu generieren. Aber ich dachte mir, wenn ich schon Werbung mache, kann ich das auch mit einem guten Zweck verbinden“, erklärt Leon. „Es gibt so viele Leute mit viel Geld und Reichweite, aber die machen einfach nichts Gutes damit. Und Spenden sammeln für die ALS-Forschung ist für mich natürlich ein persönliches Anliegen.“

Der erste Versuch war für Leon gleich ein großer Erfolg. „Ich war sehr positiv überrascht“, sagt Leon, „eigentlich war das mit lautem Techno ein wenig ein Gegensatz zum ruhigen und braven München. Aber die Leute waren total entspannt und haben die Aktion gefeiert.“

Die gesammelten Gelder spendete Leon an die Ambulanz für ALS und andere Motoneuronenerkrankungen der Charité Berlin. „Ich fände es super, wenn es eines Tages eine Heilmethode für ALS gäbe“, sagt er. „Es ist eine tödliche Krankheit, bei der man nicht mal genau weiß, warum man sie eigentlich bekommt.“

Eine Spende blieb Leon an diesem Tag ganz besonders in Erinnerung. Ein älteres Ehepaar erzählte von einem ALS-Krankheitsfall in der eigenen Familie. „Es hat mich gefreut, dass ich den Menschen ein bisschen Hoffnung geben konnte“, erklärt Leon. Als er die Spende bekam, musste er an seinen Vater denken: „Für ihn habe ich diese Aktion gemacht.“