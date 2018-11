26. November 2018, 19:00 Uhr Spenden-Aktion Weihnachtsgeschenke für Bedürftige

Sie wollen nicht einfach nur Geschenke verteilen, sondern auch menschliche Wärme schaffen und für diejenigen, die einsam sind, eine Familie sein: Schon seit zehn Jahren feiert die katholische Gemeinschaft Sant'Egidio in München alljährlich Weihnachten mit alten und bedürftigen Menschen. In diesem Jahr sind erstmals sogar zwei große Weihnachtsfeste geplant. Doch um das zu stemmen, sind die Ehrenamtlichen auf Mithilfe angewiesen: Sie suchen Spender, die Geschenke zur Verfügung stellen wollen - gefragt ist Verschiedenes, von Socken, Pullovern und Kosmetikartikeln über Rucksäcke und Taschen bis zu Schals, Handschuhen, Decken, Modeschmuck oder auch schönen Stiften, lediglich neu müssen die Artikel sein. Und die Gemeinschaft sucht Menschen, die mit anpacken wollen. Beide Feste will Sant'Egidio nicht wie noch vor wenigen Jahren in einem Zelt auf dem Tollwood-Festival oder in den Räumen eines Unternehmens feiern, sondern jeweils in einer Kirche. Weihnachten sei das Fest der Armen und Ausgestoßenen, erklärt Ursula Kalb von Sant'Egidio in München. Jesus sei in einem Stall geboren worden, ausgeschlossen von der Gesellschaft, "das soll nicht mehr so sein". Am ersten Weihnachtsfeiertag sind deshalb 350 ärmere Menschen in die Herz-Jesu-Kirche in Neuhausen eingeladen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag folgt ein Fest für Geflüchtete, Alte und Obdachlose in Mariä Sieben Schmerzen am Frauenholz im Hasenbergl. Wer Geschenke spenden oder helfen möchte, kann sich unter 089/ 38 66 76 80 melden.