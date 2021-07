Von Tiana Zoric

Die ältere Generation kennt sie noch aus dem Film "Zur Sache, Schätzchen", die jüngere als Lehrerin im psychischen Ausnahmezustand aus den "Fack ju Göhte"-Filmen - ein Blick auf ihre Filmografie reicht, um zu erkennen, dass Uschi Glas aus dem Filmbusiness nicht wegzudenken ist. Sie zufällig mal bei einem Einkaufsbummel in einer C&A-Filiale zu treffen, ist für viele vermutlich kaum vorstellbar. Doch genau dort war die 77-Jährige am Freitagvormittag. Zwischen Herrenhosen und Sommerjacken war sie auf einer anderen Mission unterwegs. Denn was viele nicht wissen: In ihrer Freizeit setzt sie sich für Menschen ein, denen es nicht so gut geht, wie ihr selbst.

Als Uschi Glas im Radio hörte, dass jedes vierte Grundschulkind im München ohne Frühstück zur Schule geht, war sie entsetzt. Sie beriet sich mit ihrem Ehemann Dieter Hermann, gründete daraufhin den Verein BrotZeit. Das war im Frühjahr 2009. Das Ziel: Kinder sollen ein richtiges Frühstück bekommen. Und zwar jeden Tag. Das Konzept geht auf: Das Discountunternehmen Lidl spendet die gesamten Lebensmittel, Seniorinnen und Senioren kümmern sich um die Essensausgabe, die Kinder starten satt in den Tag.

Das Projekt, das eigentlich nur für Münchner Schulen geplant war, wurde mit den Jahren immer größer. "Zunächst hatten wir nur eine Förderregion. Dann die nächste und die nächste", sagt Glas. Mittlerweile sind es 270 Grund- und Sonderschulen in ganz Deutschland. Dass der Verein irgendwann mal so groß würde, hatte die Schauspielerin nicht erwartet: "Da wächst du einfach mit rein." Bald sollen noch weitere Standorte dazu kommen.

Wie also kommen Uschi Glas und ihr Ehemann Dieter Hermann nun in den C&A an der Kaufingerstraße? Ganz einfach: Seit Jahren unterstützt das Mode- unternehmen bereits Glas' Verein. Und auch dieses Jahr. Einhunderttausend Euro spendet die Cofra Foundation auf Initiative von C&A. Dass das Modehaus genau diesen Verein ausgesucht hat, ist dabei kein Zufall. "Das Mehrgenerationendenken in unserem Unternehmen bildet die Brücke zu BrotZeit", sagt Verkaufsleiter Eik Lippmann. In der 180-jährigen Geschichte arbeiteten bereits viele verschiedene Generationen miteinander in einem Haus.

"Mit ihrer Spende unterstützen sie acht Schulen für ein ganzes Jahr", sagt Glas. Das vergangene Jahr sei schwierig gewesen für den Verein. Die Schulen geschlossen, Senioren und Kinder mussten sich voneinander fernhalten, in jedem Bundesland andere Regelungen. "Wir hoffen, dass das nicht mehr eintritt", sagt Glas. Doch sowohl die Senioren, als auch die Spenderinnen und Spender sind dem Verein treu geblieben.