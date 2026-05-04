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Politik in MünchenSPD wählt Hübner und Köning erneut als Fraktionsvorsitzende

Ziehen weiter an einem Strang, wie hier bei einer Demo gegen Rechts 2024: Bürgermeister Dominik Krause (Mitte) und die wiedergewählten SPD-Fraktionschefs Anne Hübner (links) und Christian Köning.
Ziehen weiter an einem Strang, wie hier bei einer Demo gegen Rechts 2024: Bürgermeister Dominik Krause (Mitte) und die wiedergewählten SPD-Fraktionschefs Anne Hübner (links) und Christian Köning. Florian Peljak

Die beiden werden auch in der neuen Amtszeit als Duo an der Spitze der SPD-Stadträtinnen und -Stadträte stehen. Trotz einer zuletzt schwierigen Zeit erhalten sie einen Vertrauensbeweis.

Die SPD geht in die neue Amtszeit mit den beiden bisherigen Fraktionsvorsitzenden: Anne Hübner und Christian Köning werden als Duo weiterhin an der Spitze der SPD-Stadträtinnen und -Stadträte im Rathaus stehen. Hübner und Köning wurden am Montag in der ersten Fraktionssitzung der Amtsperiode gewählt, nach Informationen der SZ in geheimer Wahl einstimmig.

In einem Statement sprach Hübner lediglich über „das große Vertrauen“, das die beiden Chefs „nach den nicht ganz einfachen letzten Wochen“ stärke. Die SPD hatte bei der Stichwahl ihren Oberbürgermeister Dieter Reiter und möglicherweise sogar einige Mandate im Stadtrat verloren, als dessen nicht genehmigte Nebentätigkeiten beim FC Bayern bekannt geworden waren.

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