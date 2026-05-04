Die SPD geht in die neue Amtszeit mit den beiden bisherigen Fraktionsvorsitzenden: Anne Hübner und Christian Köning werden als Duo weiterhin an der Spitze der SPD-Stadträtinnen und -Stadträte im Rathaus stehen. Hübner und Köning wurden am Montag in der ersten Fraktionssitzung der Amtsperiode gewählt, nach Informationen der SZ in geheimer Wahl einstimmig.
In einem Statement sprach Hübner lediglich über „das große Vertrauen“, das die beiden Chefs „nach den nicht ganz einfachen letzten Wochen“ stärke. Die SPD hatte bei der Stichwahl ihren Oberbürgermeister Dieter Reiter und möglicherweise sogar einige Mandate im Stadtrat verloren, als dessen nicht genehmigte Nebentätigkeiten beim FC Bayern bekannt geworden waren.