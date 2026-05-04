Die SPD geht in die neue Amtszeit mit den beiden bisherigen Fraktionsvorsitzenden: Anne Hübner und Christian Köning werden als Duo weiterhin an der Spitze der SPD-Stadträtinnen und -Stadträte im Rathaus stehen. Hübner und Köning wurden am Montag in der ersten Fraktionssitzung der Amtsperiode gewählt, nach Informationen der SZ in geheimer Wahl einstimmig.