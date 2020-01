Bettina Messinger, Radverkehrsbeauftragte der SPD: "Uns ist es wichtig, dass die Innenstadt mit dem Rad aus allen Richtungen gut erreichbar ist. Dazu wollen wir zwei Lückenschlüsse realisieren. Da es derzeit keine sinnvolle Radroute zwischen Hauptbahnhof und Altstadt gibt, muss diese Lücke im Münchner Radverkehrsnetz dringend und schnell geschlossen werden. Dazu bietet sich die Elisenstraße an. In dieser Straße müssen sich Radler die Fahrbahn mit Autos, Lkw und Bussen teilen, was zu brenzligen Situationen führen kann. Es handelt sich um keine schmale Gasse, sondern um eine vierspurige Straße. Wir wollen dort sichere Radwege bauen, die durch den Entfall von Parkplätzen oder Fahrspuren möglich sind. Ein weiterer Lückenschluss vom Münchner Westen in Richtung Innenstadt ist die Schwanthalerstraße. Mit der Markierung von Radwegen vom Bavariaring bis zur Paul-Heyse-Straße wurde der erste Abschnitt bereits in Angriff genommen. Mit der Fortführung bis zur Sonnenstraße wird das Radfahren sicherer. Mit den Anliegern werden intensive Gespräche geführt, wie dort eine optimale Anordnung von Parkplätzen, also zum Beispiel Lieferzonen und Kurzzeitparkplätze, erreicht wird."