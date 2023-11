Von Ulrike Heidenreich

Okay, die Landtagsfraktion der SPD ist seit der Wahl am 8. Oktober etwas geschrumpft, nur 17 Abgeordnete arbeiten noch im Maximilianeum. Vorher waren es 21. Aber auch in deren Räume hätten all die Gäste des Geburtstagsempfangs für Franz Maget am Donnerstagabend nicht hineingepasst. Weshalb die Genossen um Fraktionschef Florian von Brunn ihrem früheren Vorsitzenden einen großzügigen Galaabend im Senatssaal des Landtags bereiteten. Und wie es sich gehörte bei einer "großen Staatszeremonie" (O-Ton von Brunn), dauerte allein die Begrüßung der Gästeschar von Hannelore Kraft (ehemals Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen) bis Karsten Wettberg (ehemals Trainer beim TSV 1860 München) geschlagene zehn Minuten.