Bettina Messinger, Stadträtin und Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen:

"Die Menschen wollen und werden weiterhin mobil sein. Wir als SPD werden den Radverkehr fördern, den öffentlichen Nahverkehr ausbauen und Lösungen für den Lieferverkehr angehen. Wir werden die Erdgeschosszonen in der Stadt wiederbeleben. Dort soll es Paketannahmestellen, Büros, Cafés, Räume für Stadtteilinitiativen und bürgerschaftliche Einrichtungen geben. Wir werden Plätze so umgestalten, dass man sich gerne dort aufhält. Der Harras und demnächst der Platz am Sendlinger Tor mit der Fußgängerzone sind schon Beispiele dafür. Brunnen, Öffnung von Stadtbächen, Plätze zum Ausruhen und Genießen unter schattigen Bäumen - so stellen wir uns das vor. Unterwegs in der Stadt sein, muss Freude machen."