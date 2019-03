5. März 2019, 18:29 Uhr SPD-Antrag Verkehrsschilder sollen Spielgeräte finanzieren

Der Erlös aus dem Verkauf alter Verkehrsschilder wird künftig für zusätzliche Spielgeräte auf Kinderspielplätzen verwendet. Baureferentin Rosemarie Hingerl reagiert damit auf einen Vorstoß der SPD-Stadtratsfraktion, die allerdings eigentlich einen alljährlichen Schilderflohmarkt für einen guten Zweck angeregt hatte. Nach Berechnung Hingerls wären aber die Personalkosten für eine solche Aktion höher als die Einnahmen durch den Verkauf der jährlich rund 4500 ausrangierten Verkehrsschilder, die in München als Altmetall verwertet werden (was ähnlich viel einbringt wie ein Flohmarkt, nämlich rund 10 000 Euro). Das Geld wurde bisher an städtische Einrichtungen übergeben.