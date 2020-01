Die SPD im Rathaus will mit drei Anträgen die Pop-Kultur in München stärken. Die Forderungen der Fraktion sind nicht auf eine Stilrichtung begrenzt, sondern schließen "alle aktuellen Musikproduktionen" ein, heißt es darin. Als erstes wollen die Sozialdemokraten mehr Geld zur Verfügung stellen. Eine Summe wird nicht genannt, das Kulturreferat solle darlegen, wo höhere Stipendien für Bands oder Musiker oder eine umfangreichere Programmförderung nötig seien. Weiter will die SPD-Fraktion auf öffentlichem Grund Container aufstellen, die Bands als Proberäume nützen können. Als Standort käme zum Beispiel das Areal unter der Donnersbergerbrücke in Frage. Die Verwaltung solle ähnliche Grundstücke suchen, die Machbarkeit prüfen und auch gleich ein Betriebskonzept liefern, fordert die SPD. Damit die Bands auch auftreten können, will sie ein Festival für Nachwuchsbands unterstützen. Dazu sollen Kneipen und Stadtteilkulturzentren gestärkt werden, die jungen Musikern eine Bühne bieten. Auch dafür soll das Kulturreferat ein Konzept vorlegen.