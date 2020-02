Kinder in städtischen Schulen und Kindertagesstätten sollen besseres und gesünderes Essen sowie mehr Unterricht zu guter Ernährung erhalten. Das fordert die SPD im Stadtrat. Am Freitag hat die Fraktion ein Paket mit acht Anträgen eingebracht, alle unter dem Titel "Bildung geht durch den Magen". Demnach sollen unter anderem Schulmensen in "Wohlfühlorte" verwandelt und damit zu zentralen Treffpunkten werden. Statt Tiefgekühltes aufzutauen, soll häufiger frisch gekocht werden. Es soll geprüft werden, ob Ernährungsbildung als Wahlfach angeboten werden kann. Und die SPD will ein zentrales Budget, mit dem Schulen Kochwägen erwerben können, mit denen Schülerinnen und Schüler in den Klassenzimmern kochen können.

© SZ vom 15.02.2020