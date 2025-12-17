Ihren Namen erhielten sie vom Schwert der Legionäre (dem sogenannten „Gladius“), ihre Bühne war das Kolosseum: Gladiatoren wurden im Römischen Reich wie Popstars verehrt, ihr öffentlicher Kampf um Leben und Tod, um Rache und Ruhm begeisterte das Publikum. Knapp zwei Jahrtausende später hat sich daran wenig verändert, Gladiatorenkämpfe haben heute nach wie vor viele Fans. Nur finden sie eher im Kino oder im Museum statt, derzeit sogar gleichzeitig: In der Archäologischen Staatssammlung in München ist die Ausstellung „Gladiatoren – Helden des Kolosseums“ zu sehen (bis 3. Mai 2026), dabei werden unter anderem originale römische Ausrüstungen von Kämpfern aus der Gladiatorenschule von Pompeji präsentiert.