Von Oliver Hochkeppel, Regensburg

Auch ohne Hochschul-Jazzabteilung ist Regensburg eine der bayerischen Jazz-Zentralen. Der ConBrio Verlag mit der "Jazzzeitung" und der "Neuen Musikzeitung" hat hier seinen Sitz. Mit dem "Leeren Beutel" gibt es einen der ältesten und wichtigsten Jazzclubs. Und nach wie vor haben einige der vom 2011 verstorbenen Jazz-Impresario Richard Wiedamann gegründeten Institutionen ihre Bedeutung, unter anderem das Bayerische Jazzinstitut und das "Bayerische Jazz-Weekend". Nun bekommt Regensburg auch noch ein Jazzfestival internationalen Zuschnitts: Bei "Sparks & Visions" gehen vom 27. bis 29. Januar neun Konzerte über die Bühne des wunderschönen klassizistischen Theaters Regensburg. Ein "hervorragend konzipiertes neues Festival", wie der aufzeichnende Bayerische Rundfunk schon jetzt befindet.

Zu verdanken ist dies einem weiteren Player der Regensburger Szene, der bei vielen bisher nicht auf dem Zettel stand: Anastasia Wolkenstein, die hier seit 2009 ihre Booking- und Management-Agentur betreibt. "Ich habe schon immer davon geträumt, ein Festival zu machen, um die Menschen zu erreichen, die gar nicht wissen, dass sie jazzaffin sind, die es aber danach sicher sein werden," sagt sie. "Im Grunde als Fortsetzung der Tapes, die ich früher für meine Freunde mit den Sachen zusammengestellt habe, die mir gefallen. Das hat sich jetzt zufällig über eine Tourismus-Kommission ergeben, die überlegte, wie man das erste Quartal, in Regensburg die Saure-Gurken-Zeit, beleben könnte. Und über die außergewöhnliche, tolle Kooperation mit dem Theater."

Der Opa lehrte sie Notenlesen

All das stand nicht von Anfang an im Lebenslauf der gebürtigen Magdeburgerin, auch wenn Musik früh eine große Leidenschaft war. Ihre Großeltern hatten daran entscheidenden Anteil. Als kleines Mädchen verbrachte sie viel Zeit bei ihnen, weil ihre Eltern als Übersetzerin und als Ingenieur in der Ukraine arbeiteten. "Für meinen Opa gehörte Musik zur Herzensbildung, wie er immer sagte," erinnert sich Wolkenstein. Von ihm lernte sie Notenlesen, gemeinsam erriet man vor dem Radio Komponisten. Ganz auf die Klassik war das konzentriert, und ohne jeden Gedanken an eine berufliche Laufbahn. So ging sie nach dem Abitur - die Mauer war da schon seit ein paar Jahren gefallen - zum Jurastudium (mit dem Zusatz Russisch, Englisch und Französisch, was ihr heute sehr hilft) nach Passau.

Während eines Austauschjahres in St. Petersburg lernte sie den Jazz kennen und lieben. "Ich hatte dort einen Freund, einen Australier, der dort klassisches Klavier studierte. Der brachte mir die alten Größen des Jazz wie Oscar Peterson, Michel Petrucciani oder Ella näher," berichtet sie. "Die waren faszinierend genug, aber wirklich Feuer gefangen habe ich bei einem Album von Julia Hülsmann mit Rebekka Bakken. Ich habe die Platte gefressen." Inzwischen ist Hülsmann seit langem die wohl wichtigste Künstlerin, die Wolkenstein mit ihrer Agentur vertritt, "das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte."

Nicht zuletzt, weil es einiger Wendungen bedurfte, bis es dazu kam. Wie der, dass sie am Ende des Jurastudiums beim Staatsexamen durchfiel. "Ein klares Zeichen, ich bin schon während des Studiums immer mehr mit den Musikstudenten abgehangen als mit den Juristen." Auch ihr Ex-Mann Uli Zrenner, den sie seinerzeit heiratete und mit dem sie nach Regensburg zog, war Fotograf und Musiker, genauer gesagt Bassist. Als sie dann wirklich einen Job brauchte, erinnerte sie sich an ihre Leidenschaft und heuerte bei einem Klassik-Konzertveranstalter an. Eine Arbeit, die sie bald nervte: "Ich liebe Klassik, aber diese Unflexibilität der Szene war schwer erträglich. Einmal hat Gidon Kremer statt dem angekündigten Mozart Schostakovich gespielt. Was viel schöner war, aber die Abonnentinnen und Abonnenten sind ausgeflippt."

Am selben Tag, als sie dort kündigte, kam eine Anfrage herein, ob sie nicht eine lokale Band managen wollte, Liquid Blue, die eine Fusion aus Jazz und Pop spielten. "Da habe ich zugegriffen und auch sofort meine Agentur gegründet, mit null Kontakten." Weil sie in ihrer Arbeit aufgeht und das Feuer für die Musik mehr denn je brennt, finden sich mittlerweile elf Klienten in ihrem Agentur-Roster, etablierte Künstler wie der Posaunist Nils Wogram oder der luxemburgische Vibrafonist Pascal Schumacher, aber auch aufstrebende Talente wie die Pianistin und Sängerin Clara Haberkamp oder die Saxofonistin Luise Volkmann. Sie ist international vernetzt und saß gerade zwei Jahre in der Jury des Deutschen Jazzpreises.

Detailansicht öffnen Seit einem missglückten Jura-Studium lebt Anastasia Wolkenstein ihre Leidenschaft für die Musik aus. (Foto: Peter Hundert)

Ihre Paradekünstlerin Julia Hülsmann darf denn auch das "Sparks & Visions"-Festival eröffnen, natürlich mit einer Premiere, dem neuen Projekt "Heaven steps to Seven", einem Septett mit den Sängerinnen Lisa Bassenge, Aline Frazao und Mia Knop Jacobsen, bei dem Modern Jazz, Folkpop und Avantgarde auf die poetischen Welten von Shakespeare, Federico García Lorca, Margaret Atwood, E. E. Cummings treffen. Ansonsten freilich ist nur noch ein weiterer ihrer Zöglinge im Programm vertreten, der Pianist Benjamin Lackner, der hier mit dem norwegischen Trompeter Mathias Eick, dem französischen Schlagzeuger Manu Katché und dessen Landsmann Jerôme Regard am Bass ein internationales All-Star-Quartett präsentiert.

"Ich bin rein nach meinen musikalischen Vorlieben gegangen. Die so vielfältig sind, wie auch das Festival sein sollte: Ich wollte Gesang dabei haben, auch etwas Wildes-Rockiges, eine Balance zwischen Instrumental und Vokal, zwischen Modern Jazz und Weltmusikalischem, zwischen Lyrischem und Sprödem; auch die Geige und besondere Instrumente - was nun Hammond-Orgel und Harfe wurden - sollten vertreten sein." Gesetzt war die aus Albanien stammende Sängerin Elina Duni war mit ihrem Londoner Projekt mit dem Gitarristen Rob Luft und dem Perkussionisten Corrie Dick: "Ich habe sie 2019 in Brüssel gesehen, und das war vielleicht das emotionalste Konzerterlebnis, das ich je hatte."

Gerne würde sie das Festival zu einer jährlich wiederkehrenden festen Einrichtung machen

Auch die im Gegensatz zur ECM-Künstlerin Duni hier noch weitgehend unbekannte finnische Saxophonistin Linda Fredriksson stand von Anfang an auf der Wunschliste, "ihr bin ich auf Festivals nachgereist, um das klar zu machen," berichtet Wolkenstein. So kam eines zum anderen, vom ursprünglich unbeabsichtigten Ungarn-Schwerpunkt mit dem Trio Santa Diver und der Sängerin Veronika Harcsa mit ihrem neuen Programm "Debussy Now!" über die New-London-Protagonisten Kamaal Williams und Kit Downes mit seinem Trio Enemy bis zum passenden All-Star-Schlusspunkt A Novel Of Anomaly, dem Quartett des Schweizer Gesangsakrobaten Andreas Schaerer.

Gerne würde Wolkenstein das Festival zu einer jährlich wiederkehrenden festen Einrichtung machen. Was natürlich auch an den eingangs erwähnten Institutionen am Ort hängt, die in der Vergangenheit nicht immer gedeihlich miteinander auskamen. Vielleicht setzt sich aber dank "Sparks & Visions" die andernorts gemachte Erfahrung durch: Je mehr in einer Kulturnische wie dem Jazz passiert, desto mehr profitieren alle Beteiligten davon.

Sparks & Visions, Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. Januar, Theater Regensburg, sparks-and-visions.com