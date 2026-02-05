Armin Nassehis neues Büro befindet sich in einem wunderschönen Neurenaissancebau an der Georgenstraße, im Treppenhaus nehmen Maler noch letzte Renovierungsarbeiten vor. Beredt gibt der Soziologieprofessor Auskunft über die Besonderheiten des Chorsingens: Sie reichen vom Bilden eines Klangkörpers in Echtzeit über das Knüpfen persönlicher Beziehungen bis zur Stabilisierung der Stimme. Dabei greift er auf seinen zehnjährigen Erfahrungsschatz als Bass im Laienchor „Capella Vocale“ zurück.