Armin Nassehis neues Büro befindet sich in einem wunderschönen Neurenaissancebau an der Georgenstraße, im Treppenhaus nehmen Maler noch letzte Renovierungsarbeiten vor. Beredt gibt der Soziologieprofessor Auskunft über die Besonderheiten des Chorsingens: Sie reichen vom Bilden eines Klangkörpers in Echtzeit über das Knüpfen persönlicher Beziehungen bis zur Stabilisierung der Stimme. Dabei greift er auf seinen zehnjährigen Erfahrungsschatz als Bass im Laienchor „Capella Vocale“ zurück.
Soziologieprofessor Armin Nassehi über ChorsingenWas ist so schön daran, eine Stimme unter vielen zu sein?
Lesezeit: 4 Min.
Bei seinen öffentlichen Auftritten steht der Soziologe Armin Nassehi immer vorne. Umso mehr genießt er es, als Bass im Chor ins zweite oder dritte Glied zurückzutreten. Warum eigentlich?
Interview von Barbara Hordych
Iris Berben und Heiner Lauterbach als Liebespaar:„Es wurde höchste Zeit“
Die beiden Darsteller treffen sich nach Jahrzehnten zum ersten Mal als Verliebte auf der Leinwand bei „Ein fast perfekter Antrag“. Und Lauterbach sagt: „Man muss auf der Hut sein.“
Lesen Sie mehr zum Thema