17. September 2018 Integrierte Geflüchtete sollen bleiben dürfen

Sozialreferentin Dorothee Schiwy fordert ein Bleiberecht für gut integrierte Geflüchtete. Abgelehnte Asylbewerber, die sich zu einem bestimmten Stichtag in Deutschland befinden, eine Ausbildung machen oder arbeiten und sich "vorbildlich integriert haben, sollen bleiben dürfen. "Es ist doch absurd, wenn wir einerseits in vielen Bereichen händeringend nach Fachkräften suchen und andererseits sprachlich, beruflich und sozial gut integrierte Geflüchtete abschieben beziehungsweise mit Arbeitsverboten belegen", so Schiwy. Laut Industrie- und Handelskammer fehlen in München 71 000 qualifizierte Arbeitskräfte. Dabei liegt die Arbeitslosenquote in München bei 3,6 Prozent.