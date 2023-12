Im Sozialpsychiatrischen Zentrum München finden Menschen mit Depressionen oder Angststörungen Hilfe. Bereichsleiterin Kornelia Groß weiß, wo die Probleme in einer Stadt wie München liegen.

Interview von Sabine Buchwald

Etwa ein Drittel aller Erwachsenen in Deutschland haben psychische Auffälligkeiten. In München ist das Sozialpsychiatrische Zentrum der Paritätischen mit Sitz in Untergiesing eine Anlaufstelle für psychisch Erkrankte. Hier bekommen Betroffene umfassende Beratung, aber auch verschiedene Angebote zu den Themen Wohnen und Tagesstruktur. Die Soziologin Kornelia Groß leitet den Fachbereich Ambulantes Begleitetes Wohnen.