In München sind 270 000 Menschen von Armut bedroht, doch 100 000 von ihnen können keinerlei Leistungen in Anspruch nehmen - sie will die Stadt nun mit einem millionenschweren Hilfsprogramm unterstützen

Es sind oft scheinbare Kleinigkeiten, die Menschen in die größten Nöte bringen können: Der Sohn kommt in die Schule, aber woher soll die alleinerziehende Mutter das Geld für die Stifte, den Schulranzen, die ganzen Hefte nehmen? Was ist mit der Tochter, die dringend einen Laptop bräuchte, obwohl die Haushaltskasse dafür nicht reicht? Das Sozialreferat hat nun in Zusammenarbeit mit anderen Referaten und mit den Trägern der Wohlfahrtspflege sowie weiteren sozialen Organisationen ein Maßnahmenpaket erarbeitet, um Menschen zu unterstützen, die bereits unter die Armutsgrenze fallen, aber noch nicht sozialhilfeberechtigt sind. Knapp acht Millionen Euro soll dafür der Stadtrat in seiner Sitzung am 5. November bewilligen. Mittlerweile sind etwa 270 000 Münchnerinnen und Münchner von Armut bedroht, 100 000 Menschen können keinerlei Leistungen in Anspruch nehmen, Tendenz steigend.

"Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass wir unseren Handlungsspielraum weiter ausbauen müssen, um noch mehr Menschen zu erreichen, die unsere Unterstützung benötigen, weil sie keine staatlichen Leistungen erhalten oder die staatlichen Leistungen in der teuren Stadt München nicht ausreichen", sagte Bürgermeisterin Christine Strobl (SPD) am Dienstag, als sie mit Sozialreferentin Dorothee Schiwy einen Maßnahmenkatalog gegen Armut in München vorstellte. Dieser könne soziale Problemlagen nicht gänzlich verhindern, aber helfen, "diese abzufedern, damit auch Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen ihr Leben lebenswerter gestalten können". Die Armutsgrenze liegt in München bei monatlich 1350 Euro brutto für Alleinstehende, 1755 Euro für Alleinerziehende und 2025 Euro für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen.

Vor allem der München-Pass soll künftig nicht nur für Menschen gelten, die Sozialleistungen beziehen. Dafür rechnet Sozialreferentin Dorothee Schiwy zwei Millionen Euro Kosten jährlich ein. Bislang könnten etwa 100 000 Münchner den München-Pass nutzen, tatsächlich sind es etwa 70 000 Berechtigte. Darin enthalten sind unter anderem ein vergünstigtes Monatsticket für den MVV und ermäßigte Tageskarten, die nur ein Drittel des regulären Verkaufspreises kosten. Darüber hinaus gibt es mit dem Pass günstige Eintrittskarten für Museen, Theater, Kinos und Computerschulen, kostenlose Verhütungsmittel, sofern diese verschreibungspflichtig sind, sowie günstige Medikamente, die nicht verschreibungspflichtig sind. Einen Stadtratsantrag, den Kreis der Berechtigten für den München-Pass zu erweitern, hatte die SPD-Fraktion gestellt.

Sollte der Stadtrat in der kommenden Woche dem Maßnahmenpaket zustimmen, erhalten künftig Schulanfänger aus Familien, die Sozialhilfe oder Unterstützung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, einmalig 150 Euro statt bislang 100 Euro. Für Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 15 Jahren, die unter diesen Status fallen, soll es einen Zuschuss für einen Laptop in Höhe von 250 Euro geben. Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben müssen, sollen mit einer Energieberatung vor allem finanziell unterstützt werden, damit sie sich moderne stromsparende Haushaltsgeräte wie Kühlschrank oder Waschmaschine kaufen können. Da sich Menschen mit wenig Geld oft keine modernen Geräte anschaffen, zahlen sie unnötig viel für Strom wegen der energiefressenden Altgeräte. Außerdem sind in dem 52 Seiten starken Papier, über das der Stadtrat abstimmen soll, weitere Maßnahmen enthalten, die vor allem Jugendhilfeeinrichtungen und Vereine, die alleinerziehende Elternteile beraten, verstärkt unterstützen.

"Es muss uns gelingen, die Armutsspirale zu durchbrechen und das Wohlergehen der in Armut aufwachsenden Kinder und Jugendlichen zu fördern", sagt Sozialreferentin Schiwy. Der Vorstoß, der vor allem auf die verstärkte Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen zielt, liegt daran, dass diese Gruppe besonders häufig von Armut bedroht ist.

Allerdings nimmt auch die Zahl von älteren Münchnern drastisch zu, die mit ihrem Geld nicht mehr über die Runden kommen. Deshalb wurde in diesem Jahr damit begonnen, in den Alten- und Servicezentren kostenlose Mahlzeiten für die Senioren auszugeben. Ende November soll es dazu noch einen weitergehenden Stadtratsbeschluss geben. Doch das Armutsthema wird München auch in Zukunft nicht loslassen. Für Herbst kommenden Jahres ist deshalb eine große Armutskonferenz geplant, um darüber zu diskutieren, mit welchen Maßnahmen die wachsende Armut in der reichen Stadt noch besser bekämpft werden kann.