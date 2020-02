Armut im Alter? Eigentlich könnten die Stadträte ihre Hände in den Schoß legen und sich auf den Standpunkt zurückziehen, soziale Sicherung im Alter ist Aufgabe des Bundes. "Es ist zu wenig, was Senioren im Alter zum Leben haben", bekräftigte jedoch Anne Hübner, Vizefraktionschefin der SPD im Stadtrat. Im Bund sei in dieser Hinsicht seit 15 Jahren nichts passiert. Enttäuscht war sie auch, weil die Juristen des Sozialamts auf den Vorstoß von SPD und OB, die Grundsicherung im Alter freiwillig um 100 Euro zu erhöhen, nur Gründe gefunden haben, warum das nicht möglich sein soll. Auf Antrag der SPD beschloss der Sozialausschuss einstimmig einen neuen Anlauf. Das Amt soll prüfen, ob die Stadt eine freiwillige Leistung für "Lebensqualität im Alter" einführen kann, ohne dass dies die Grundsicherungszahlung schmälert.

Sozialreferentin Dorothee Schiwy versicherte, "das Thema brennt uns auf den Nägeln". Sozialamtsleiterin Helga Rieck betonte, "wir haben uns seit 2005 unzählige Male an den Bund gewandt und deutlich gemacht, dass die Regelsätze nicht ausreichend sind". Trotz "mantramäßiger" Wiederholung sei dies "leider bisher erfolglos" geblieben. Das Thema solle daher "prominent in die Armutskonferenz" im Herbst eingebracht werden.

"München ist ein teureres Pflaster als anderswo", erklärte Karin Majewski, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. "Wir müssen das Problem lösen, auch wenn es uns der Bund nicht leicht macht." Linke-Stadtrat Cetin Oraner nannte es erschreckend, dass ältere Menschen Pfandflaschen aus Abfalleimern sammeln. Er forderte die Stadträte von SPD und CSU auf, "erhöhen Sie den Druck auf ihre Parteifreunde in der Bundesregierung." Jutta Koller (Grüne/Rosa Liste) sagte, "das klassische Leben" in München sei teurer, so koste ein Tasse Kaffee im Café hier erheblich mehr als etwa in Niederbayern. Und manche Alteneinrichtungen berichteten sogar, dass sie am Monatsende keine Kaffee- und Kuchennachmittage für Senioren mehr veranstalten, "weil selbst 1,50 Euro für viele zu viel ist".

Die Stadt tue viel, finanziere etwa kostenlose Mittagessen, erklärte Alexandra Gaßmann (CSU): "Die Menschen überleben hier in München", aber es müsse Änderungen beim Bund geben, um die Situation der Menschen zu verbessern. Beim Bedarf seien Themen wie die Freizeitgestaltung nicht ausreichend berücksichtigt, nannte Schiwy als Beispiel.