Maja, Stella und Ida wachsen wohlbehütet auf. Doch plötzlich stirbt die Mutter, die Familie rutscht aus der Mittelschicht ab. Wie schnell sich im teuren München eine kleine Welt verändert und wie schmerzhaft das für Kinder ist.

Der Raum mit dem großen Fenster zum Innenhof mitten in Schwabing würde ein luftiges Wohnzimmer abgeben. Ein geschmackvolles dazu mit dem Streifen Textiltapete als Hingucker, auf der exotische Vögel durch tropischen Blätterwald segeln. Von der Decke baumelt eine Bambuslampe. Diese vier Wände haben seit knapp zwei Jahren eine ganz neue Bestimmung: Sie sind Nest, Trost-Refugium, Schockraum.

Drei Matratzen samt Bettzeug sind eng aneinandergeschoben. Mit etwas Abstand findet sich noch eine vierte, vor dem Fenster. Zum Laufen bleibt nicht mehr viel Platz. Nach Weihnachten 2024 sind hier ein Vater und seine drei Töchter zusammengerückt. „Damals“, wird später die Älteste sagen, „ist für uns die Welt stehen geblieben.“

„Damals“ haben Maja, heute 16, Stella, 15, und Ida, 12, wie auch die Jahre davor mit ihrer Mutter, einer Unternehmerin, Weihnachten auf einer Ferieninsel verbracht. „Damals“ war ihr Vater, Christoph R., nicht dabei. Ausnahmsweise. „Ging geldmäßig nicht“, sagt der 55-Jährige heute. Das Paar war schon seit 2018 getrennt und Christoph R. aus der gemeinsamen Schwabinger Wohnung ausgezogen. Um die Kinder, sagt er, hätten sie sich aber nach wie vor gemeinsam gekümmert. „Wir waren gute Eltern.“

In den Weihnachtsferien vor zwei Jahren auf der Insel, erzählt später Maja in der gemeinsamen Wohnküche, habe ihre Mutter die Mädchen alleine an den Strand geschickt. „Die Mama hat immer das ganze Jahr durchgearbeitet. Aber diesmal sah sie im Urlaub kaputter aus als sonst“, sagt die Jugendliche. Und dann sei sie plötzlich tot im Apartment gelegen.

„Sie ist völlig unerwartet gestorben“, sagt Christoph R. „Bis heute ist unklar, warum. Auf dem Totenschein steht Herzstillstand.“ Ein Albtraum. Der dreifache Vater ist von München aus sofort zu seinen Kindern aufgebrochen. Er erzählt einem das, während er in der Wohnküche für die Mädchen, die gleich nacheinander von der Schule heimkommen, Gemüsesoße zu den Tortellini zusammenrührt. Der Gasherd funktioniert nicht, Christoph R. hilft sich mit einer Induktionsplatte aus, die darüberliegt. „Alles zusammengeschustert.“ Der große Mann zuckt mit den breiten Schultern.

Normalerweise ist er um diese Zeit gar nicht zu Hause. Christoph R. ist Erzieher in einer Einrichtung für Kinder mit schweren Mehrfachbehinderungen. 40-Stunden-Job am äußersten Stadtrand. Heute ist er krank und daheim. So hat er überhaupt Zeit, Mittagessen zu kochen. Und für das Gespräch mit der SZ. Die Geschichte wird mit anderen Namen erzählt. Die Mädchen sollten keinesfalls erkannt werden.

So können Sie für „SZ Gute Werke“ spenden Wenn Sie den Kindern aus dieser Geschichte oder anderen Menschen, die in Not geraten sind, helfen wollen, können Sie sicher online spenden unter www.sz-gutewerke.de. Überweisungen sind auf folgendes Konto möglich: SZ Gute Werke e. V.

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Wie lebt man weiter, wenn die eigene Welt von heute auf morgen zusammenbricht? Als Kind? Und zu dieser Katastrophe plötzlich auch noch Geldsorgen kommen?

Laut Münchner Armutsbericht sind 37 Prozent der Alleinerziehenden von Armut betroffen. In dieser teuren Stadt würden sie besonders schnell unter Druck geraten, sagt Ute Bernauer, Referentin für Armut und Soziale Beratung der Caritas München. Das gelte auch für viele Familien, die sich selbst zur Mittelschicht zählten. Der Weg in die Armut verlaufe meist schleichend. „Viele dieser Familien greifen zunächst auf ihre Ersparnisse zurück.“ Sie versuchten oft über einen längeren Zeitraum, die Situation alleine zu bewältigen. Es werde gespart, wo es zunächst am wenigsten sichtbar sei: bei Freizeitaktivitäten, Urlauben oder Bildungsangeboten für die Kinder. „Irgendwann fehlen dann die finanziellen Reserven für größere Anschaffungen oder unvorhergesehene Ausgaben.“

Ute Bernauer ist Referentin für Armut und Soziale Beratung der Caritas München. Foto: Caritas München-Freising

Maja, Stella und Ida wollten, dass ihr Papa nach der Katastrophe zu ihnen zieht, „weil das die Wohnung war, wo wir mit unserer Mutter aufgewachsen sind, die auch ihre Seele hat, das ist einfach Zuhause“, sagt die Älteste der Schwestern. Sie leben auf knapp 90 Quadratmetern, „viel improvisiert“, entschuldigt sich der Vater. Es ist „etwas zugig“ im 70er-Jahre-Mehrfamilienhaus, die Glasscheibe einer Zimmertür ist provisorisch festgeklebt. Die Balkontür fällt fast raus. „Ich versuche alles selber zu machen, auch mal was zur Seite zu legen.“ Wenn man ihren Kühlschrank öffne, sei der nicht leer. „Aber es gibt halt keine Extras“, sagt Christoph R. Zum Beispiel eine Waschmaschine. Sieht finanziell schlecht aus.

Vater und Töchter leben im Mittelstandsmilieu – ohne Mittel

Die Vier müssen jetzt vom Erziehergehalt des Vaters leben. Die Miete ist mit 1350 Euro monatlich für Schwabinger Verhältnisse ein Schnäppchen, die Schule der Töchter habe das Schulgeld für sie halbiert. „Ich würde sie da ungern rausnehmen“, sagt Christoph R. „Und dann kommen halt noch die Kieferorthopädenrechnungen, die Rundfunkgebühren dazu... Es bleibt nicht viel.“

Vater und Töchter leben von außen betrachtet nach wie vor im Mittelstandsmilieu – nur ohne die entsprechenden Mittel. Ein Nachbar versorge sie regelmäßig mit frischem Gemüse. Hose und Cord-Hemd, die er gerade trägt, sagt Christoph R., habe ihm eine Bekannte spendiert, „die sagt, du musst anständig gekleidet sein“. Die Mädchen seien genügsam. Klamotten? Maja schaut erst ihre Schwestern an und dann auf die Tischplatte vor sich: Sie habe großes Glück mit ihren Freunden. „Die machen einen nicht runter, wenn man keine Markenklamotten trägt.“

In ihren Beratungen erlebten sie, sagt Ute Bernauer, dass manche Familien aus der Mittelschicht über ein soziales Netzwerk verfügten, das etwa mit Geld oder auch Kinderbetreuung unterstütze. Aber diese Unterstützung sei keineswegs selbstverständlich. Und es falle vielen auch schwer, danach zu fragen. „Gerade Familien, die sich lange der Mittelschicht zugehörig fühlten, erleben finanzielle Probleme häufig als Schamthema.“

Als es gerade mal wieder recht knapp wurde, nicht lange her, seien seine Töchter abends losgezogen in den Englischen Garten, Flaschen sammeln, erzählt ihr Vater. „Das hat mich total beeindruckt.“ Manchmal sage Maja: „Ich wäre gern reich.“ Mit der Mutter hätten sie auf größerem Fuß gelebt, mal ein Wochenende nach Paris, mal eins nach Prag. „Aber was ist schon reich?“

Maja erzählt an die Esstheke gelehnt nach einer Weile zögerlich von „Sorgen, ein bisschen“. Sie habe sich Gedanken über einen Minijob gemacht, „dass man ein bisschen eigenes Geld bekommt“. Taschengeld für die Mädchen ist im Familienbudget aktuell nicht drin.

Gerade ältere Kinder und Jugendliche, sagt Ute Bernauer, „übernehmen in finanziell belasteten Familien häufig früh Verantwortung. Sie spüren sehr genau, unter welchem Druck ihre Eltern stehen und versuchen, ihren Teil dazu beizutragen, die Situation zu entlasten.“ Hier zeige sich oft ein starker familiärer Zusammenhalt. Aber den Kindern müsse auch selbst genug Raum bleiben, eigene Bedürfnisse entwickeln zu können.

Mit drei Söhnen in der Wohnungslosenhilfe

Auch Maria Obucco erzieht ihre drei Söhne allein. Bei ihnen stapeln sich die Matratzen zum Schlafen übereinander. Sonst wäre im Zimmer der Wohnungslosenhilfe, wo sie Unterschlupf fanden, tagsüber kein Durchkommen. Im Nebenraum gibt es noch einen Essbereich für sie. Die Küche teilen sie sich mit anderen Familien. Der alleinerziehenden Mutter und ihren Kindern fehlt es an fast allem, seit sie vor gut sieben Jahren aus Italien nach München gezogen ist. Direkt nachdem der Vater die Familie verlassen hatte. Zuerst kamen sie bei der Schwester von Maria Obucco unter, in deren Wohnzimmer. Aber die wollte das dann irgendwann auch wieder für sich haben.

„Die drei Jungs sind sehr wohlgeraten“, sagt die Betreuerin der Bezirkssozialarbeit der Familie. Sie sind 8, 11 und 13 Jahre. Maria Obucco, die zum Schutz für ihre Kinder in diesem Artikel ebenfalls einen anderen Namen trägt, verdient das Familieneinkommen als Reinigungskraft in einem Krankenhaus. Der mittlere Sohn leidet an Diabetes, er ist gerade dabei, zu lernen, wie er die Insulinpumpe selbst bedient. Eine Herausforderung. Die Brille des älteren Bruders ging eben kaputt, „unverschuldet“, schiebt die Betreuerin nach. Woher das Geld nehmen für eine neue? Für immer neues Schulmaterial? Für eine Familienerholung? „Die letzten Jahre sind extrem belastend gewesen.“

Wenn Menschen über Jahre in „ungeeigneten Wohnungen“ leben, sagt Ute Bernauer, sei eine fehlende Perspektive für Kinder besonders belastend. Das erzeuge Stress. „Kinder wachsen dann mit dem Gefühl auf, dass ihr Zuhause keine stabile und verlässliche Basis ist.“ Armut präge zwar Lebensbedingungen, sagt die Caritas-Referentin, aber nicht die Persönlichkeit eines Kindes. „Entscheidend ist, ob Kinder Unterstützung, Wertschätzung und echte Teilhabemöglichkeiten erfahren.“

Früher sei er mit seinen Töchtern gemeinsam oft bouldern gegangen, sagt Christoph R. „Aber das ist finanziell zurzeit nicht machbar.“ Dafür gebe es jetzt Kino-Abende im Matratzenlager, also dem ehemaligen Wohnzimmer mit der tropischen Tapete. „Das ist entstanden, weil die Kinder nicht alleine sein wollten, auch wenn sie inzwischen in der Wohnung ihre eigenen Rückzugsräume haben. Bis heute sorgen sie sich, wo ich erreichbar bin. Falls irgendetwas ist.“