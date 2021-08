Von Ellen Draxel, Freiham

Freiham-Nord bekommt ein Pflegezentrum. Bis zu 130 Menschen, untergebracht in 15- oder 16-köpfigen Hausgemeinschaften oder Wohngruppen, sollen in der Einrichtung südlich der Grete-Weil- und westlich der Gustl-Bayrhammer-Straße vollstationär versorgt werden können. Auch rund 15 Tagespflege-Plätze inklusive eigenem Eingang und "nach Möglichkeit Zugang in den Garten" sieht die geplante Ausschreibung des Sozialreferates vor. Ob Nachtpflege-Plätze angeboten werden, darf der künftige Betreiber des Hauses selbst entscheiden: Das Sozialreferat verlangt diese Nachtplätze "nicht zwingend, da hier noch keine Erfahrungen mit der Umsetzung in München vorliegen". Außerdem könnten "optional" bis zu zehn Wohnungen in der Größe zwischen 40 und 55 Quadratmeter für betreutes Wohnen entstehen, sofern die Architektur dies noch ermöglicht.

Denn das Anforderungsprofil für das Haus am Quartierszentrum in Freiham, das im Herbst dem Sozialausschuss des Stadtrats vorgelegt werden soll, impliziert nicht nur den Bau von "bis zu zehn Ein-Zimmer-Appartements sowie bis zu drei Zwei-Zimmer-Wohnungen" für Personal. Es sieht auch konzeptionelle Schwerpunkte vor, die sich teils in der baulichen Gestaltung wiederfinden müssen. So sind etwa Kurzzeitpflege-Plätze "eingestreut vorzusehen", ein "Raum der Stille" ist gewünscht und die vorrangige Unterbringung der Pflegebedürftigen in Einzelzimmern. Mehrbettzimmer mit mehr als zwei Personen in einem Raum werden ausdrücklich abgelehnt. Stattdessen soll sich in dem Heim alles darum drehen, das Selbstwertgefühl der Bewohner zu stärken und "erlebnisorientiert", also auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen abgestimmt, zu pflegen. Gerade Menschen mit Demenz, deren Versorgung in der geplanten Einrichtung besonders in den Fokus rückt, brauchen Orientierungshilfen, eine Erinnerungskultur, gewohnte Abläufe.

Darüber hinaus erachtet Sozialreferentin Dorothee Schiwy eine Vernetzung der Einrichtung ins Quartier für unerlässlich. Eine Cafeteria, so die Forderung, müsse auch einen Mittagstisch für jedermann anbieten und ein "offenes Angebot für die älteren Menschen des Stadtteils beinhalten". Außerdem soll durch solch eine Öffnung ehrenamtliches Engagement für die Bewohner ermöglicht werden. Umgekehrt sei auch eine ambulante pflegerische Versorgung des Quartiers denkbar, indem ein Stützpunkt für einen Pflegedienst mit eingeplant werde.

Angesichts des Klimawandels impliziert die Bewerbung zudem die Erstellung eines "Hitzemaßnahmenplans" - im Interesse der Bewohner wie der Mitarbeiter. Zwischen vier und sieben Stockwerke hoch darf das Gebäude laut Bebauungsplan werden, mehr als ein Tiefgeschoss ist aber nicht drin. Denn unter dem Grundstück verläuft künftig die U-Bahn-Trasse, die allerdings voraussichtlich erst nach der Fertigstellung der Pflegeeinrichtung entstehen wird. "Durch den U-Bahn-Bau werden für einen Investor jedoch keine spezifischen Mehrkosten entstehen, wenn ein Standardgebäude mit Massivdecken und einer durchgehenden Betonplatte gebaut wird", verspricht das Sozialreferat in dem Papier für das Anforderungsprofil. Auch seien dank einer speziellen Bauweise keine negativen Auswirkungen beim Betrieb der unterirdisch verlaufenden Zugverbindungen zu erwarten. "Dies", so Schiwy, "wurde seitens der Regierung von Oberbayern für eine andere Planstrecke in München bereits bescheinigt."

Das gut 4500 Quadratmeter große Grundstück soll in Erbpacht mit einer Dauer von 66 Jahren vergeben werden, Investor und Betreiber können, müssen aber nicht identisch sein. Vorausgesetzt, der Sozialausschuss stimmt der Vorlage des Sozialreferates zu, führt das Kommunalreferat anschließend eine EU-weite Ausschreibung für das Grundstück durch, um einen geeigneten Bauträger zu finden.