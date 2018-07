26. Juli 2018, 19:17 Uhr Sound Of Munich Now Open Air Münchner Pop-Vielfalt am alten Messeplatz am Bavariapark









Feedback Beim "Sound Of Munich Now"-Open Air spielen 20 Bands, die bereits auf den früheren Festivals begeistert haben. Von Michael Bremmer und Theresa Parstorfer Zehn Jahre "Sound Of Munich Now" - das muss gefeiert werden! Zum Jubiläum findet deswegen am Samstag, 28. Juli, ein Open Air am alten Messeplatz am Bavariapark statt. 174 Bands haben bisher auf dem Festival gespielt, das die SZ und das Feierwerk veranstalten. Zum Geburtstag spielen 20 Bands und Künstler, die bereits auf den früheren Festivals begeistert haben.