23. Juli 2018, 14:18 Uhr Festival Diese Konzerte sollte man sich beim Sound of Munich Now anschauen

Zum ersten Mal findet die Show als Open Air statt. Welche der 20 Künstler darf man nicht verpassen? Und welche Band passt zu welchem Lebensgefühl? Eine Entscheidungshilfe.

174 unterschiedliche Münchner Bands haben seit 2009 beim Festival "Sound Of Munich Now", veranstaltet vom Feierwerk und der SZ, gespielt. Zum Jubiläum gibt es beim Open Air am Samstag, 28. Juli, auf dem alten Messeplatz (Bavariapark 5) eine Art Best-of-Programm.

Einlass ist um 14 Uhr, die erste Band spielt um 15 Uhr. Es gibt keine Tickets im Vorverkauf, der Eintritt ist frei. Am Eingang zum Open Air bekommt man für fünf Euro Pfand ein Einlassbändchen. Das Geld bekommt man wieder zurück, wenn man das Bändchen zurückgibt. Nach dem Open Air findet auf dem Gelände vom Feierwerk, Hansastraße 39, eine Aftershow-Party statt. In der H 39 spielen vier bayerische Bands, in der Kranhalle findet das Sound Of Munich Now Electronica statt. Weitere Informationen gibt es unter soundofmunichnow.de.