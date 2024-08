Wie spannend und vielseitig die Münchner Musikszene ist, lässt sich das ganze Jahre verfolgen – am schnellsten erhält man allerdings einen Überblick beim Festival „Sound of Munich Now“. Mehr als 250 unterschiedliche Münchner Formationen haben hier bereits gespielt – nun steht auch das Line-up für die diesjährige Show fest, wie immer veranstaltet vom Feierwerk und der Süddeutschen Zeitung. Für das kuratierte Festival, das in diesem Jahr bereits am Samstag, 5. Oktober, stattfindet, präsentieren sich in der H39 wie immer in 15-Minuten-Sets 20 Bands beziehungsweise Solokünstlerinnen. Stilistisch ist alles von Punk bis Hip-Hop, von Deutschrock bis Soul, von Trip-Hop bis Singer-Songwriter-Pop zu hören. Auf der Bühne stehen dabei unter anderem Hallway, die Münchner Band des Jahres 2023, und Yaris, der Sohn von Peter Maffay. In der Kranhalle findet parallel das Sound of Bavaria Now statt – mit vier Bands.